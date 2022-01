Déserts médicaux : "instaurer un système de régulation" martèle le député mayennais Yannick Favennec

Pour tenter de résoudre l'épineux sujet des déserts médicaux, Guillaume Garot (PS) va défendre à l'Assemblée Nationale ce mercredi 12 janvier en commission des affaires sociales et le 20 janvier en séance publique une proposition de loi visant à obliger les jeunes médecins s'installer dans les territoires sous-dotés partout en France et notamment en Mayenne, le 3ème désert médical du pays.

"La liberté d’installation des médecins ne peut plus être placée au-dessus de la santé de nos concitoyens"

Le député UDI du Nord-Mayenne Yannick Favennec soutiendra ce texte au nom de son groupe parlementaire : "Nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre 10 ans que de nouveaux médecins soient formés, sans que d’ailleurs nous soyons assurés que ces derniers s’installent dans les zones sous dotées. L’heure n’est plus au diagnostic, l’heure n’est plus à rejeter la faute sur telle ou telle majorité parlementaire, l’heure n’est plus à l’accumulation de mesures incitatives financières qui ont démontré leurs limites, l’heure n’est plus à la préservation d’un modèle qui déraille. La situation est trop grave. Nous n’avons pas d’autre choix que d’instaurer un système de régulation pour que nos médecins s’installent là où on a besoin d’eux" explique-t-il dans un communiqué.