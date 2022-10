CNR Santé : l'Association des citoyens contre les déserts médicaux veut échanger avec le ministre de la Santé

"On veut montrer qu'on n'est pas une association qui gueule dans son coin." La messe est dite pour Maxime Lebigot, infirmier à l'hôpital de Laval, délégué syndical FO et président de l'Association des citoyens contre les déserts médicaux. Il est invité à participer ce lundi 3 octobre au CNR Santé, le Conseil national de la refondation en présence du ministre de la Santé François Braun au Mans (Sarthe). Ce qu'il attend de cette journée d'échange, c'est une vraie conversation. "_On ne veut pas que cette concertation soit histoire de dire 'on discute avec les citoyens, avec les associations_, mais on a déjà tout décidé en amont'. On va arriver avec nos propositions."

Des propositions, l'Association des citoyens contre les déserts médicaux en compte quatre principales, pour lutter contre le manque de médecins :

Réguler l'installation des médecins, une idée déjà rejetée par le ministre de la Santé

Limiter le temps de remplacement des médecins

Ajouter une quatrième année d'internat en médecine générale, une proposition déjà inscrite dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale

Déléguer des tâches aux infirmiers de pratiques avancées pour redonner du temps médical aux médecins

L'idée est aussi de montrer l'association, qui compte 15 antennes départementales et Maxime Lebigot ajoute : "de dire qu'on est une association sérieuse avec des propositions concrètes et réalisables".