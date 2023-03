Déserts médicaux : l'institut de santé de Périgueux, "formation d'excellence" pour attirer de futurs soignants

Des salles immersives avec des lits médicalisés et des mannequins comme faux patients : les infirmiers, aides-soignants et ambulanciers en apprentissage à l'institut de formation aux métiers de santé de Périgueux (Dordogne) disposent de nouveaux locaux à la pointe depuis un an. Avec le reste du Campus Périgord, ces derniers ont été inaugurés ce mardi après-midi.

Désormais, ce sont des promotions de 100 infirmiers, formés pendant trois ans, qui vont sortir chaque année de l'institut de santé. Des infirmiers sur un campus universitaire, parmi des étudiants de droit et de sociologie, c'est une première dans la région Nouvelle-Aquitaine. A leurs côtés, 93 aides-soignants et 44 ambulanciers seront aussi diplômés tous les ans. La filière d'ambulanciers vient elle d'ouvrir à la rentrée de septembre sur le campus de Périgueux.

Les futurs infirmiers et aides-soignants s'entraînent dans des "salles immersives". © Radio France - Lisa Guinic

"L'enjeu, c'est l'ascension sociale"

"En Périgord, nous avons beaucoup de bacheliers - il y a un très bon résultat au baccalauréat - mais ensuite il y a très peu d'entrées dans les formations supérieures, commence Françoise Jeanson, vice-présidente déléguée à la santé au conseil régional. L'enjeu d'un campus comme celui-là est l'ascension sociale, c'est-à-dire de permettre à des jeunes qui n'iraient pas se former à Bordeaux, Limoges, Poitiers, Pau - parce que le déplacement [et] le logement coûtent chers -, à des gens qui sont autour de se dire 'Je vais oser faire une formation supérieure parce que c'est ici, à côté de chez moi'."

La Région a investi 2,8 millions d'euros pour ces nouveaux locaux sur Campus Périgord et 2,2 millions y seront alloués chaque année pour le fonctionnement de cet institut de santé. Mais ces nouvelles places de futurs soignants "ne répondent toujours pas au besoin professionnel de la Dordogne". "Il faut des formations qui soient comme cela : dans des sites qui ne sont pas des grandes villes, poursuit François Jeanson, puis des formations d'excellence qui vont attirer les jeunes autour et des jeunes qui viennent aussi d'autres lieux." L'élue espère même : "Des soignants dont on s'occupe bien, ce sont des soignants qui vont bien s'occuper de nous après."

Françoise Jeanson, vice-présidente déléguée à la santé de la Région, et Delphine Labails, maire de Périgueux, sur les nouvelles chaises de l'institut de santé. © Radio France - Lisa Guinic

Un institut reconnu

Grace, en première année de la formation d'aide-soignante, est, elle, conquise. "J'ai été accepté dans plusieurs autres écoles, pas seulement Périgueux, mais vu que mon papa s'y connaissait un petit peu, il m'a dit qu'elle avait une bonne réputation et que je devais venir ici, raconte la jeune femme originaire de Rennes. Je me retrouve ici, dans une petite ville, très sympa d'ailleurs, que maintenant j'apprécie."

"Je suis contente, cela se passe bien, exprime Grace à propos de son apprentissage. Nous avons des très bons formateurs, ils sont vraiment là derrière nous. Je ne les considère pas comme des formateurs, mais plutôt comme des collègues. Nous sentons que nous avons du soutien."

Un besoin de nouvelles autres formations

Et ces futurs soignants en ont besoin : certes tous ont la passion du métier, mais la profession reste difficile, entre les horaires de travail décalés et le manque de personnel. Lors de cette inauguration, les acteurs du soin voulaient d'ailleurs faire passer un message : continuer à développer de nouvelles formations sur le campus de Périgueux, celles de manipulateur radio et d'assistant de régulation médicale par exemple.