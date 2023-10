Déserts médicaux : la collectivité européenne d'Alsace veut convaincre les internes d'exercer dans la région

Près de 12% des Alsaciens ont du mal à trouver un généraliste, une pharmacie, ou un service d'urgence. Soit près de 220.000 personnes. Ce sont des chiffres inquiétants révélés par la CEA, la collectivité européenne d'Alsace. Sur 880 communes, l'Alsace en compte 130 qui sont considérées comme des déserts médicaux. Cela concerne 103.000 habitants au total. Et le constat pourrait bien s'aggraver avec le départ à la retraite de nombreux praticiens.

Alors ce mercredi, pour la traditionnelle semaine de rentrée des 300 nouveaux internes en médecine à l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg, la CEA a mis le paquet. Elle est venue présenter les atouts de l'Alsace à des jeunes futurs médecins pour les inciter à rester. Car dans la nouvelle promotion, seule la moitié des jeunes internes sont Alsaciens. Les autres viennent d'ailleurs en France ou même de l'étranger. Comme Tan, futur médecin originaire de Turquie qui voit sa vie en Alsace. Mais pas n'importe où.

'"Moi, vu que je viens d'Istanbul, je suis habitué à la zone urbaine. Je me vois bien exercer en zone urbaine ou péri urbaine en Alsace. Il y a d'autres personnes qui seront plus épanouies que moi dans les déserts médicaux" dit le jeune homme.

Pourtant la question travaille les futurs médecins. Conscients de leur responsabilité dans ce domaine assure Sylvia, futur interne en gynécologie à Hautepierre, formée à Paris. "C'est un sujet auquel on est tous sensibilisés. On se pose tous la question d'exercer dans les déserts médicaux bien sûr. Pour relayer les collègues qui partent à la retraite notamment" explique-t-elle.

Pas de contrainte

Mais pas question d'accepter des affectations d'office, comme certains voudraient l'imaginer pour les jeunes médecins. "Pour moi les déserts médicaux c'est un faux problème pour nous. Je n'ai pas à payer les pots cassés du gouvernement qui fait que parce qu'on est en manque d'effectifs on doit encore sacrifier plus nos années alors que l'on a déjà sacrifié beaucoup de notre temp et de notre énergie. Il est hors de question que je suive une directive que l'on me donne avec une obligation d'installation" estime Samy Demil, un interne alsacien.

Alors pour mettre toutes les chances du côté de l'Alsace et convaincre les jeunes venus d'autres régions, le syndicat des internes organise une opération séduction. La plus longue semaine d'intégration de France : 10 jours à la découverte de l'Alsace.

"Nous on ne prône pas l'obligation à l'installation. On favorise l'installation dans les déserts médicaux par l'attractivité des territoires. On montre tout ce que l'Alsace a à apporter. Dans les villes comme Strasbourg mais aussi dans les villages. On convainc par la qualité de vie. On fait des week-ends randonnées par exemple dans des endroits qui nécessitent des médecins pour les faire découvrir aux internes, pour ne pas oublier ces territoires souvent mis dans l'ombre" explique Clémence Guéguan, présidente du Saia, le syndicat des internes d'Alsace.

Pour mettre toutes les chances de son côté, la collectivité européenne d'Alsace a donc présenté le territoire aux jeunes internes. Mais elle aussi décidé de financer 30% de la longue semaine d'intégration des internes avec passage par exemple, par la route des vins.