Déserts médicaux : la commune de Villiers-Charlemagne cherche un médecin généraliste depuis six ans

Le village est pourtant doté d'un pôle santé censé venir en complément de ceux de Meslay-du-Maine, Entrammes et Grez-en-Bouère. Et lorsque l'annexe de Villiers-Charlemagne a été construite près de l'église, tout le monde pensait qu'attirer des médecins serait plus facile.

ⓘ Publicité

"Notre démarche s'inscrivait plutôt dans une démarche beaucoup plus générale d'aménagement du territoire, en se disant que des pôles principaux et des pôles secondaires seraient utiles. Mais aujourd'hui chez nous, il n'y a que deux infirmières libérales qui étaient auparavant installées chez des particuliers" explique le maire Jacques Sabin

Lorsque l'on évoque le sujet dans les rues de Villiers-Charlemagne, les habitants ne cachent pas leur lassitude, six ans après le départ en retraite du seul médecin de la commune. "Il y a des locaux disponibles et en plus ils sont neufs. Le médecin qui viendrait aurait forcément des patients et du travail à temps plein" observe une quinquagénaire.

"C'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'ici il y a quand même des personnes âgées" ajoute une autre habitante.

L'inquiétude est de mise dans ce village du Sud-Mayenne qui ne possède pas de pharmacie et qui vient de perdre sa boulangerie. Dans ce dossier la mairie là-aussi s'active.