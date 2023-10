Déserts médicaux : la maison de santé de Crécy-en-Ponthieu appelle à l'aide

Devant la porte du bâtiment, les téléphones ne captent presque pas de réseau. Cette maison de santé pluridisciplinaire (MSP) est installée en plein milieu rural, au bout de Crécy-en-Ponthieu . C'est d'ailleurs l'un des seuls lieux où se faire soigner dans le secteur, au nord-ouest de la Somme. Au total, elle accueille les quelque 5.500 patients des villages alentours. Mais la MSP pourrait bien être amenée à disparaître, c'est en tout cas ce que craignent les professionnels qui y travaillent.

Un pôle médical essentiel en ruralité

Actuellement, quatre médecins exercent dans ce cabinet, mais l'un d'eux est censé prendre sa retraite. Or, chaque mois, ils doivent débourser 12.800 euros de leur poche pour payer le loyer, les charges, mais aussi les salaires des deux secrétaires de la maison médicale. "On ne pourra pas assumer à trois les charges du cabinet", s'inquiète le docteur Sami Ben Moussa. Sans compter que la somme effraie les potentiels médecins qui pourraient venir s'installer. "Ça les fait fuir", se désole Sami.

La MSP envisage de se séparer de ses secrétaires, mais la solution paraît peu viable pour le docteur Ben Moussa. Dans la salle d'attente, Brigitte et Jean sont soucieux. "Pour nous qui habitons Crécy, ce n'est pas marrant de perdre des docteurs", assure le retraité. "C'est long pour avoir des rendez-vous", glisse également sa compagne. Le couple, qui habite à 5 minutes en voiture de la maison de santé, avoue qu'il ne saurait pas où se faire soigner en cas de fermeture.

"C'est du privé mais au service du public"

Bien que la MSP soit une structure privée, certaines municipalités sont prêtes à aider les médecins financièrement, consciente qu'il faut à tout prix éviter de créer un nouveau désert médical. Il faudrait rassembler 60.000 euros, selon le maire de Crécy-en-Ponthieu, Gérard Lheureux. "Il s'agit d'aider la santé, lance l'édile, c'est important ! C'est du privé mais au service du public."

Gérard Lheureux, maire de Crécy-en-Ponthieu, se bat pour préserver la maison de santé de sa commune. © Radio France - Lou Momège

Certains élus se montrent toutefois réticents à l'idée de financer une structure privée, d'autant que de si petites communes n'ont pas forcément un tel budget. Les conseils municipaux doivent trancher d'ici décembre s'ils apportent une aide financière à la MSP ou non. "Est-ce notre rôle ? Non. Mais comme personne ne s'en charge, autant qu'on commence", déplore Gérard Lheureux. Le maire de Crécy en Ponthieu appelle au soutien de l'ARS, de la Com de com Ponthieu-Marquenterre, et du Département, plus aptes à gérer la situation selon lui