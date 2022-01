Déserts médicaux : la proposition de loi du député PS de la Mayenne Guillaume Garot rejetée par LREM-MoDem

À un tout petit peu plus d'un mois de la fin des travaux parlementaires à l'Assemblée Nationale, prévue le 27 février (en raison de l'élection présidentielle), le député PS de la Mayenne Guillaume Garot a défendu ce jeudi sa proposition de loi d'urgence contre la désertification médicale.

"Vous ne prenez pas la mesure de la détresse, de l'angoisse de nos concitoyens quand il n'y a plus de médecins près de chez eux", Guillaume Garot s'adressant à la majorité LREM-MoDem

Le texte avait été rejeté en commission. Il a été rejeté définitivement après deux heures de débat en séance publique. Le député UDI mayennais, Yannick Favennec, qui soutenait son collègue socialiste, estime que la majorité présidentielle a commis "une faute politique". Et d'ajouter : "je regrette qu’une fois de plus la majorité LREM et Modem n’ait pas été au rendez-vous. C’est une responsabilité grave sur le plan humain. Pendant ce temps, beaucoup de Français soufrent au quotidien de ne pas avoir de médecins et notre santé publique s’en trouve dégradée".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La proposition de loi du député mayennais sur le sujet prévoyait de réguler l’installation des médecins dans les zones où l’offre de soins "est déjà suffisante". L'élu proposait aussi d'instaurer une obligation de présence en désert médical pour trois ans pour les jeunes médecins.