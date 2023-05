Déserts médicaux : "la régulation de l'installation des médecins, ça marche"

Avoir un rendez-vous avec le ministre pour parler de la régulation, que les syndicats de médecins, les étudiants en médecine exècrent, ça ne veut pas dire, loin de là, que le gouvernement est prêt à ouvrir la porte en grand et à laisser faire. Si François Braun accepte de voir des membres de ce groupe transpartisan, après avoir jusqu'à présent refusé le dialogue, c'est surtout parce que le gouvernement craint d'être débordé par l'Assemblée.

La proposition de loi Garot-Favennec a été co-signée par plus de 200 députés, toutes tendances confondues sauf Rassemblement National, "ça bouge car on est de plus en plus nombreux" souligne le député centriste Yannick Favennec, "la régulation ça marche, regardez on le fait bien pour les pharmaciens, pour les kinés" ajoute son collègue socialiste Guillaume Garot.

Seul hic : ce texte n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour du Parlement, aucune date, rien. Du coup, le groupe transpartisan va profiter d'une autre proposition de loi sur l'accès aux soins, elle débattue dans quelques jours, pour tenter de faire adopter la régulation. Une fenêtre de tir à ne pas louper malgré les pressions qui sans doute ne manqueront pas d'être exercées à l'heure du vote.

Géraldine Bannier, députée MoDem de la Mayenne, qui n'a pas rejoint le groupe transpartisan, a co-signé la proposition Garot Favennec : "je signe simplement tout ce qui est susceptible d'apporter une réponse aux déserts médicaux" a-t-elle confié à France Bleu Mayenne.