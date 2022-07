Déserts médicaux : le député mayennais Guillaume Garot (Nupes) à la recherche de solutions transpartisanes

Le député de la Mayenne Guillaume Garot (Nupes) annonce ce mardi la création d'un groupe de travail transpartisan à l'Assemblée Nationale afin de trouver des solutions rapides et concrètes pour lutter contre la désertification médicale.

Le député mayennais Yannick Favennec, qui siège sur les bancs de la majorité présidentielle, veut proposer une loi pour réguler l'installation de médecins dans les déserts médicaux. Son collègue de la Nupes (coalition des partis de gauche) Guillaume Garot, lui, crée ce mardi 5 juillet un groupe de travail transpartisan sur ce sujet à l'Assemblée Nationale.

La Mayenne, 3e désert médical de France

"Je veux relancer le dialogue et la recherche d’un consensus dans la lutte contre la désertification médicale, pour trouver et faire adopter des solutions justes et efficaces" explique l'ancien ministre socialiste qui a, comme objectif, le 1er octobre pour faire des propositions issues de la réflexion de tous les groupes parlementaires. Guillaume Garot plaide, lui aussi, pour une régulation de l'installation des médecins, "jusqu’aujourd’hui, les quatre propositions de loi que j’ai défendues en ce sens aux côtés de nombreux parlementaires, de toutes sensibilités, ont été chaque fois refusées" rappelle-t-il.

Yannick Favennec a aussitôt fait part de sa volonté de s'inscrire dans ce groupe : "nous mettrons nos idées et nos forces en commun pour apporter des propositions concrètes afin de lutter ensemble contre les déserts médicaux" a expliqué le député Horizons sur twitter.