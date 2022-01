Déserts médicaux : "Le plus dur arrive, il faut agir maintenant", alerte le député mayennais Guillaume Garot

La santé pourrait devenir l'un des enjeux de la campagne électorale. Depuis deux ans et le début de la crise sanitaire, les hôpitaux sont mis à mal, de nombreux services manquent de médecins et dans les zones rurales, il y a une réelle pénurie. C'est le cas en Mayenne, notre département est le troisième désert médical français. Le député socialiste Guillaume Garot propose une nouvelle fois la régulation de l'installation des médecins partout en France, une proposition d'une loi d'urgence débattue prochainement à l'Assemblée nationale.

Une mesure qui crispe de nombreux professionnels de santé. On s'en était déjà aperçu quand le député centriste Yannick Favennec s'était aventuré sur ce chemin-là, lui aussi. Son idée en novembre dernier : obliger les jeunes médecins à exercer dans un désert médical pendant trois ans après l'obtention du diplôme. Mal lui en a pris, ce fut un déchaînement de critiques, d'objections, de colère, d'incompréhension. La cheffe des urgences de l'hôpital de Laval, Caroline Brémaud, est, elle, favorable à la fin de la libre installation des médecins. Le conseil national de l'Ordre, lui, ne veut pas en entendre parler. Un Français sur 9 habite dans un désert médical et le pire est à venir selon la fédération des mutuelles de santé.

La proposition de Guillaume Garot vise à obliger les jeunes médecins s'installer dans les déserts médicaux et il y a urgence à la voter insiste-t-il : "C'est aujourd'hui qu'il faut trouver des solutions. Le plus dur est devant nous. On se prépare à des années difficiles parce que le creux de la démographie médicale est à horizon de huit ans. Les mesures incitatives n'ont pas produit les effets qu'on espérait. Il faut appliquer le conventionnement sélectif : on n'autorise plus l'installation d'un médecin, sauf s'il y a un départ à la retraite évidemment, dans les zones où il y a suffisamment de médecins. Et puis il faut l'obligation de présence médicale pour les jeunes médecins, la dernière année de la formation et les deux qui suivent l'obtention du diplôme".

Si Yannick Favennec approuve la démarche de son collègue du PS, ce n'est pas le cas de Géraldine Bannier (Majorité Présidentielle) qui affirmait sur France Bleu Mayenne que ce n'était pas le moment, en pleine crise sanitaire, de débattre d'un tel sujet.