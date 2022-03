Déserts médicaux : les habitants de la Vallée des Entremonts n'ont plus de médecin depuis 10 mois

La Vallée des Entremonts, en Chartreuse, est un "désert médical" depuis juin dernier. Le jeune médecin qui exerçait à Saint-Pierre-d'Entremont depuis un an est tombé gravement malade, et la commune fait tout pour attirer un remplaçant, sans succès pour le moment.

Diabétique, François doit faire sa piqûre d'insuline une fois par semaine : "Le problème n'est pas la piqûre mais la nécessité d'être sous la surveillance permanente d'un médecin." Le médecin de Saint-Pierre-de-Chartreuse, à 20 minutes du village, a accepté de le prendre en consultation, "en attendant". Mais pour les urgences, les 1.700 habitants de la vallée se retrouvent sans médecin.

"La dernière fois, on a dû aller à l'entrée de Grenoble, à 45 minutes de route, pour trouver un médecin pour les enfants ! " - Sylvia, habitante de Saint-Pierre-d'Entremont

En Savoie et en Isère, les deux communes de Saint-Pierre-d'Entremont lancent un appel urgent pour trouver un médecin. Un cabinet est déjà mis à disposition par la mairie, qui a également acheté le matériel.

Le cadre de vie ici est idyllique, la vie de village très active, avec toutes les structures nécessaires. On est très attractif, et pourtant on ne trouve pas." - Wilfried Tissot, maire du village

Pour Wilfried Tissot, le maire du village côté Savoie, le problème ne vient pas forcément d'un manque d'attractivité. "Il manque environ 40.000 médecins en France, c'est énorme. Le problème n'est pas que les médecins ne veulent pas aller en milieu rural, mais ils veulent travailler à temps partiel. Ceux que nous avons rencontrés ne veulent pas commencer sans être sûrs qu'un autre médecin viendra faire le reste du temps, sinon ils savent qu'ils se retrouveront sous l'eau."

Une téléconsultation à la pharmacie

En attendant, la pharmacie du village met à disposition des habitants un équipement de téléconsultation dans la pharmacie, avec un ordinateur et des appareils médicaux connectés.

"On ne se transforme pas en médecin", commente Henri Mathieu, le pharmacien. "Mais ça dépanne pour des petits soucis d'otite, par exemple. Mais pour des suivis de patients qui ne peuvent pas se déplacer chez le médecin, on s'est vite rendu compte que la consultation physique et le contact sont nécessaires." En France, entre 6 et 8 millions de personnes vivent dans un désert médical.