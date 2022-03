Déserts médicaux : les maisons de soins sont "la solution dans les territoires ruraux"

Cheminot en Moselle, Labry en Meurthe-et-Moselle : deux exemples de communes rurales qui parviennent à attirer et à retenir les médecins en les regroupant dans des maisons de soins.

Les déserts médicaux ne sont pas une fatalité. Mais pour garantir une offre de soin de qualité à leurs habitants, les élus des communes rurales doivent se montrer ingénieux et obstinés. Paroles de maires sur France Bleu Lorraine à l'occasion de la journée spéciale "Ma France 2022" consacrée à la santé, avant le premier tour de l'élection présidentielle.

Labry : trois nouveaux médecins en quatre ans

Labry, 1600 habitants, à quelques kilomètre de Jarny, a vécu trois ans sans médecin, après le décès de l'unique généraliste de la commune en 2016. La mairie a donc décidé d'investir dans un centre communal de santé pour tenter d'attirer un soignant. Un premier médecin est arrivé en 2019. Deux nouveaux vont s'installer au début du mois d'avril. "Je n'y croyais pas, surtout pas trois" avoue Luc Ritz, le maire de Labry.

Sans la santé, on ne fait pas grand chose

Luc Ritz souligne l'importance de cette présence de médecins pour l'attractivité de Labry. "Ce que demandent les gens, se sont les services, et la santé en fait bien-sûr partie."

Cheminot : une maison de soins bien fournie

"Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas faire 30 ou 40 km pour se soigner" assène François Henot, maire de Cheminot, 800 habitants, dans le sud-mosellan et membre de l'association des maires ruraux de Moselle. La maison de soin du village compte deux généralistes, deux kinés, une sage-femme, une orthophoniste, une ostéopathe, des infirmières... "C'était la volonté du docteur Séchepine, l'ancien médecin du village, qui ne voulait ne voulait pas partir sans assurer une continuité" raconte François Henot, "c'est la commune qui lui a trouvé un terrain et c'est lui qui a porté le projet." Comme son homologue de Labry, le maire de Cheminot insiste sur l'importance de la présence de médecins pour attirer et garder des habitants.

C'est la solution, cela fait partie de l'attractivité des territoires ruraux

Mais ce n'est pas simple de mener un tel projet à bien... "Ca a pris du temps mais on y est arrivé. Nous sommes en France, les normes et les réglementations sont draconiennes. D'où le terme maison de soin. Ce n'est pas une maison de santé parce que le cahier des charges est beaucoup plus lourd."

François Henot, maire de Cheminot © Radio France - Clément Lhuillier

L'association national des maires ruraux a adressé un courrier aux candidats à l'élection présidentielle dans lequel elle détaille 20 propositions, parmi lesquelles "faire de l’inégalité d’accès aux soins une urgence prioritaire et réduire les inégalités en matière d’espérance de vie."