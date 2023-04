Déserts médicaux : "Nos politiques ont un oursin dans le portefeuille"

"Si on commence à se résigner, nous sommes mal barrés." Sébastien Adnot réfute de parler de déception après l'arbitrage concernant la nouvelle tarification de la consultation chez le médecin : 26,50 euros dès l'automne. Lui-même généraliste à Carpentras, il ne mâche pas ses mots : "ce n'est pas 800 millions d'euros qu'il faut, c'est plusieurs milliards qu'il faut pour la médecine de ville. La médecine de ville, c'est tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après l'hôpital."

"Il faut des investissements parce qu'il est nécessaire de moderniser la pratique et la logistique des médecins traitants, des médecins de famille. C'est eux dont on a besoin pour soigner ces patients et donc pour moderniser. Il faut mettre des moyens et c'est pas 1,5 euros par consultation. Nous on parle de 30 euros la consultation, ce qui permettrait déjà de pallier au coût de l'inflation", ajoute Sébastien Adnot.

"Une rupture de confiance"

"Les médecins ont besoin de confiance, ils ont besoin de confiance de la part des institutions. Et très clairement, en ce moment, la confiance, elle, est rompue. En tout cas, les médecins généralistes n'ont plus confiance en l'assurance maladie et n'ont plus confiance en l'Etat", précise Sébastien Adnot. "Nos politiques, manque d'imagination et surtout nos politiques ont un oursin dans le portefeuille", regrette le délégué régional du syndicat MG France.