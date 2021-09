Déserts médicaux : "Une bombe à retardement", alerte un élu sarthois

10 % des Sarthois n'ont plus de médecin traitant. Et la situation n'est prêt de s'arranger malgré la levée annoncée du numérus clausus. Dominique Dhumeaux, le président des maires ruraux de la Sarthe, demande au gouvernement de faire de lutte contre les déserts médicaux une priorité.

Dominique Dhumeaux dresse un constat implacable. "Aujourd'hui, pour quatre médecins qui partent à la retraite, deux seulement entrent en activité. Des médecins qui ont un temps médical moins important parce qu'ils souhaitent vivre autre chose que leur profession 60 heures par semaine". Résultat, environ 10% des Sarthois n'ont plus de médecin traitant. "Et avec une tendance sur les huit prochaines années à une aggravation de la situation", ajoute le président de l'association des maires ruraux de la Sarthe.

On a alerté notre Premier ministre que c'était une bombe à retardement. - Dominique Dhumeaux, président de l'association des maires ruraux de la Sarthe

Huit ans, c'est justement le temps minimum d'études pour devenir médecin généraliste. Les effets de la levée du numérus clausus annoncée par Jean Castex vont donc se faire attendre. Le maire de Fercé-sur-Sarthe a rencontré le Premier ministre lors du congrès annuel des maires ruraux, vendredi dernier dans l'Allier. Mais les propositions du Premier ministre en matière de lutte contre les déserts médicaux l'ont un peu déçu. " Il nous a promis… pas grand chose. Le gouvernement a totalement conscience de la situation sauf que c'est trente ans de choix politiques qui font que nous sommes dans cette situation. Ils ont libéré le numérus clausus donc on sait que dans sept-huit ans, ça va s'arranger". Mais en attendant, il va falloir faire le dos rond.

Dominique Dhumeaux, maire de Fercé sur Sarthe et président de l'association des maires ruraux de la Sarthe © Radio France - yann lastennet

Une tension médicale forte

Car Dominique Dhumeaux ne pense pas que les déserts médicaux vont se réduire d'ici là contrairement aux promesses faites par Olivier Véran, le ministre de la Santé. "Aujourd'hui, on met le paquet sur l'accompagnement en terme de maisons médicales, de diagnostics à distance. Même si nous, en tant qu'association, on y met des réserves. On trouve que pour nos concitoyens, d'échanger face à un écran d'ordinateur ou face à une cabine blanche avec des petits boutons partout, ce n'est pas forcément ce que souhaitent les gens. Ce n'est pas humain et le contact avec le médecin est essentiel dans le diagnostic".

La télémédecine et la téléconsultation qui ont pris de l'ampleur avec le Covid-19 sont donc loin d'être la panacée pour Dominique Dhumeaux. "C'est une piste, cela amortira certainement le choc mais globalement, il faut qu'on se prépare psychologiquement de toute façon pour les huit prochaines années à se retrouver dans une situation de tension très forte. On a alerté le Premier ministre en lui disant que c'était vraiment une bombe à retardement social".

Le déploiement de la fibre n'est pas une solution pour régler tous les problèmes liés à la désertification médicale

Dans l'optique de développer les consultations à distance, le déploiement de la fibre optique dans tout le département fin 2022 est plutôt un atout pour la Sarthe. "C'est vrai que nous sommes bons élèves" reconnait Dominique Dhumeaux qui tient tout de même à relativiser.

" Notre inquiétude c'est que la fibre soit dans l'esprit du gouvernement mais que, comme la solution pour pallier aux difficultés alors qu'aujourd'hui c'est quand même un outil technique assez fragile. La plupart des fibres sont fixées à des poteaux téléphoniques en bois. Et baser l'éducation, la santé, la dématérialisation sur un outil encore fragile est extrêmement risqué".

