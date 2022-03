Déserts médicaux : "Toutes les propositions depuis 30 ans sont des mesurettes" estime un médecin castelroussin

Journée spéciale sur France Bleu, consacrée à la santé et l'accès aux soins. À moins de trois semaines du premier tour de la présidentielle, un médecin castelroussin prend la parole pour demander à ce qu'on impose aux médecins de s'installer dans les déserts médicaux au début de leur carrière.

Quelles solutions pour venir à bout de la désertification médicale ? Question que l'on se pose sur France Bleu, ce jeudi 24 mars, à moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Face au manque de médecins généralistes et de spécialistes, le docteur Xavier Roy, chef de service au Centre de soins de suite et de rééducation de Châteauroux, veut obliger les jeunes médecins à s'installer en zone rurale pendant leurs premières années de carrière.

"Je suis parti d'un constat en voyant récemment, dans mon service, trois patients décéder de cancers métastasés, diagnostiqués à l'état de généralisation, parce qu'ils n'avaient pas eu de médecin traitant depuis sept ou huit ans, raconte-t-il, invité de France Bleu Berry. En tant qu'Indrien, je trouve ça complètement inacceptable, intolérable, psychologiquement et humainement".

Le docteur Xavier Roy, restera marqué par ces semaines de services au sein du pavillon Covid de l’hôpital de Châteauroux © Radio France - Régis Hervé

Il regrette qu'une telle situation renforce la précarité. "Ces trois patients venaient de classes populaires, précise-t-il. Soit vous avez des réseaux et de l'argent, et vous allez vous faire soigner à Limoges, Tours ou Paris, soit vous restez et vous attendez que la maladie vous tombe dessus. C'est inacceptable".

La coercition, inspirée du modèle canadien

Selon lui, il faudrait suivre le modèle canadien et obliger les jeunes diplômés à s'installer pendant deux ans dans un désert médical. "Deux ans, c'est 5% d'une carrière, explique-t-il. Ils auraient ensuite 95% de leur carrière pour aller ailleurs. C'est le cas dans pour d'autres métiers : policiers, gendarmes, professeurs, pharmaciens, infirmiers, huissiers, notaires... Et je ne parle même pas de l'ensemble des fonctionnaires".

En ce moment, les politiques cherchent quoi faire pour ne pas obliger les médecins. Obligeons les médecins et faisons des mesures autour !

Le docteur Xavier Roy estime que les mesures d'incitation ne sont pas suffisantes. "Ça ne marche pas. Toutes les propositions faites depuis 30 ans sont des mesurettes", regrette le médecin, ancien urgentiste à l'hôpital de Châteauroux et ancien responsable du service Covid dans l'établissement pendant l'épidémie.

Le médecin castelroussin regrette que les candidats à la présidentielle ne fassent pas davantage de propositions sur le sujet. "Que ce soit Valérie Pécresse, Emmanuel Macron ou encore Anne Hidalgo, ce sont toujours des propositions où on n'ose pas aller franchement et qui vont aboutir sur rien du tout, estime le docteur Xavier Roy. Pareil pour l'idée de Jean-Luc Mélenchon de salarier des médecins, je suis contre parce que ça crée une inégalité dans les territoires".