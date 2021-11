Déserts médicaux : un collectif propose de former 200 médecins de plus par an en Centre-Val de Loire

C'est une nouvelle initiative dans le débat autour de la pénurie de médecins en Centre-Val de Loire. Le collectif 200 médecins vient de lancer une pétition pour réclamer que, dès l'an prochain, la faculté de médecine de Tours accueille 200 étudiants supplémentaires en 2ème année de médecine.

Il manque plus de 2 000 médecins en Centre-Val de Loire

Pour quoi ce chiffre de 200 ? Parce que cela ferait 2 000 médecins de plus en 10 ans, ce qui correspond à peu près au déficit de médecins actuellement constaté dans la région. "Le déficit actuel s'élève à 2 355 médecins, détaille Stéphane Bathellier, responsable du Samu du Loiret, et porte-parole du collectif. On a calculé ce chiffre en comparant à la démographie médicale de l'Ile-de-France", telle que l'expose le dernier rapport de l'ONDPS (Observatoire national de la démographie des professions de santé). "Nous avons les mêmes droits aux soins qu'ailleurs en France, or ces droits aujourd'hui ne sont pas respectés."

La situation en Centre-Val de Loire est, on le sait, de plus en plus critique : "Beaucoup d'usagers ne parviennent plus à trouver de médecin généraliste, il devient très compliqué d'obtenir un rendez-vous pour certains examens, et tout cela se répercute sur les SAMU qui sont constamment débordés. Il y a urgence à agir, il faut un réel effort de rattrapage et c'est le sens de cette pétition", résume Stéphane Bathellier. D'autant que de nombreux départs en retraite sont prévus chez les médecins dans les prochaines années.

La question de la capacité de formation

Cette proposition reviendrait à porter à 500 le nombre d'étudiants en 2ème année de médecine à Tours, contre 300 actuellement. 300, c'est aussi le chiffre retenu dans l'arrêté ministériel publié en septembre dernier et qui fixe comme objectif de former 1 500 médecins en Centre-Val de Loire sur la période 2021-2025 (soit 300 par an sur 5 ans). Or ce chiffre ne doit rien au hasard, répond Patrice Diot, le doyen de la faculté de médecine de Tours.

"Si on ne propose pas davantage, c'est parce que les gens qui déterminent ce chiffre tiennent compte des capacités de formation, explique-t-il. Pas seulement la capacité de formation de la faculté de médecine de Tours, mais celle en offres de stages dans les établissements hospitaliers et les cabinets libéraux de l'ensemble du Centre-Val de Loire : on ne peut pas augmenter du jour au lendemain les places d'externes et d'internes, même si on y travaille avec l'Autorité régionale de santé."

Le problème de la "fuite" des étudiants

Au-delà du nombre d'étudiants, il y a aussi la question de ce qu'ils deviennent. Actuellement, 72% des étudiants de médecine de Tours choisissent de faire leur internat hors région : c'est le plus fort "taux de fuite" au niveau national (la moyenne nationale est de 53%, le meilleur résultat est obtenu par Rouen avec seulement 36% de départs).

"Cette question de l'attractivité de notre région est évidemment majeure, conclut Patrice Diot, c'est un défi qui nous est posé collectivement, universités, élus, collectivités locales, hôpitaux, etc. D'autant que ce chiffre de 72% n'a quasiment pas bougé depuis 20 ans. Cela ne servira à rien d'augmenter le nombre d'étudiants en médecine tant qu'il y aura une telle fuite d'étudiants qui partent finir leurs études et s'installer ailleurs." A moins, bien sûr, de mettre en place des mesures coercitives, comme le réclament certains élus de la région.

Le lien pour retrouver cette pétition est disponible ici.