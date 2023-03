Déserts médicaux : un médecin à Rochefort-Samson grâce à l'aide du département de la Drôme

Le cabinet du docteur Carat est situé juste en face de l'église du hameau de Saint-Mamans à Rochefort-Samson. C'est dans cette commune que le jeune diplômé de 28 ans a décidé de poser ses valises.

"Je veux exercer une médecine humaine"

Geoffrey est originaire de la Drôme. Fils d'agriculteur, il a toujours voulu devenir médecin de campagne : "La médecine que je veux exercer, c'est une médecine humaine". Le médecin traitant souhaite être proche de ses patients. Depuis qu'il s'est installé, il en a accueilli environ 850 : "Je comprends que ça puisse être anxiogène de ne pas avoir de médecin dans sa commune. C'est pour cette raison que je suis là et que j'essaye de répondre au maximum à la demande". La prise de rendez-vous peut se faire via Doctolib et une salle d'urgence a aussi été installée dans le cabinet. Le docteur travaille en duo avec son épouse. Infirmière de formation, elle s'occupe du secrétariat et prend en charge s'il le faut les urgences.

Le matériel médical du docteur Geoffrey Carat © Radio France - Cloé Geffroy

L'aide à la primo-installation

Geoffrey Carat est le premier à avoir bénéficié de l'aide à la primo-installation du Département. Destinée aux médecins qui débutent, cette aide d'un montant compris entre 5 000 et 10 000 euros permet notamment de financer le matériel médical du cabinet. En contrepartie, le médecin doit tenir des engagements, comme le rappelle Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme : "On demande aux médecins de rester sur ce secteur pendant au moins trois ans. On leur demande aussi de devenir maître de stage universitaire. Il faut qu'ils tendent la main pour former des internes". Le docteur Carat lui souhaite rester et pourquoi pas "faire ma carrière ici".

Depuis le vote de la mesure en 2022, cinq médecins ont bénéficié de ce soutien.