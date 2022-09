Déserts médicaux : un week-end d'intégration pour attirer de jeunes médecins dans les Pyrénées-Orientales

À l'initiative du sénateur LR Jean Sol, des étudiants et jeunes médecins ont passé le week-end du 24-25 septembre dans le département. Les élus locaux espèrent les séduire et leur donner envie de s'y installer. À Latour-de-France, Vinça et Saint-Cyprien des milliers de personnes n'ont pas de médecin

Les jeunes et futurs médecins seront accueillis à Saint-Cyprien, Vinça et Latour de France les 24 et 25 septembre.

Au programme : visite de cave et dégustation de vin, repas catalan, activités sportives... Une vingtaine d'étudiants en médecine à Montpellier et quelques jeunes médecins sont venus dans les Pyrénées-Orientales le week-end du 24-25 septembre. Une sorte de week-end d'intégration à l'initiative du sénateur LR Jean Sol, et surtout une "opération séduction" pour attirer de nouveaux professionnels de santé dans le département, qui en manque cruellement. Notamment à Latour-de-France, Vinça ou même Saint-Cyprien, les trois communes qui accueillent ce week-end les jeunes professionnels.

Des milliers d'habitants sans médecin traitant

L'exemple le plus frappant étant celui de Latour de France : près de 1 100 habitants dans la commune mais 2 500 en comptant les voisines... et pas un généraliste ! Ils étaient deux, l'un est parti à la retraite en juin de l'année dernière et l'autre a démissionné en octobre. 2 500 personnes sans médecin traitant alors qu'il y a une maison de santé dynamique avec kinés, podologue, sage-femme, et alors et que la population vieillit. Le maire de Latour mise tout sur l'opération séduction de ce week-end.

Mêmes espoirs à Vinça : près de 3 000 personnes y sont orphelines de médecin traitant. Un seul généraliste pour un bassin de vie de plus de 4 500 habitants. Ce qui fait qu'il lui est impossible de recevoir de nouveaux patients. Le maire de la commune s'inquiète d'autant plus que ce seul médecin approche de la soixantaine et ne restera pas indéfiniment en poste.

Le littoral n'est pas épargné : à Saint-Cyprien il y a dix médecins généralistes (un pour 1 000 habitants environ), mais d'ici trois ans, au moins trois d'entre eux vont prendre leur retraite. Et ils ne trouvent pas de remplaçant.

Le conseil de l'ordre des médecins approuve même si ça ne suffira peut-être pas

Le vice-président du Conseil de l'ordre des médecins, Jean-Louis Bolte, estime que "c'est une bonne chose, qu'une vingtaine de jeunes viennent. Après, ce n'est pas parce qu'on va leur faire valoir qu'il y a la mer, le soleil et le Canigou enneigé en hiver que cela suffira".

Cela lui le problème du manque de médecin, que ce soit dans les Pyrénées-Orientales, est plus profond : "Aujourd'hui les jeunes ne veulent plus d'un exercice de leur profession isolé. Il veulent travailler en groupe, dans une structure avec d'autres médecins ou des paramédicaux. Un jeune ne va pas reprendre la patientèle d'un médecin isolé. Il faut faire une croix dessus !" estime-t-il.

Selon Jean-Louis Bolte la bascule s'opère déjà dans les Pyrénées-Orientales grâce à l'ouverture de nombreuses maisons de santé pluriprofessionnelles, comme à Latour-de-France.