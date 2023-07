Déserts médicaux : une médecin généraliste de Dordogne part au Canada pour de meilleures conditions de travail

Un changement de vie. Depuis la fin de ses études, il y a dix ans, Céline Dausques souhaite partir exercer son métier de médecin généraliste au Canada. Finalement, avec son mari, elle décide de rester en France et rejoint le cabinet médical du Vignoble, au Fleix, en Dordogne. Mais aujourd'hui les conditions de travail sont trop difficiles, dit-elle, alors elle va prendre la direction de Montréal, au Québec.

"J'ai donné dix ans de ma vie, je me suis beaucoup investie pour aider mes patients mais je ne me projette plus dans mon travail", explique la généraliste. Selon elle, c'était le bon moment pour partir avant "de faire de la mauvaise médecine" car elle ne supportait plus les conditions de travail. Surcharge de rendez-vous, surcharge administrative, Dr Dausques faisait des journées de minimum 12 heures, jusqu'à ne pas pouvoir manger avec ses trois enfants.

Aggraver le manque de médecins

Des contraintes qui ont "affecté sa santé". Mais son départ passe mal dans un département qui manque de médecins . "Ce n'est pas une fuite et on ne me fait pas un pont d'or. Je ne pars pas en vacances, je pars travailler", répond-elle à ceux qui lui reprochent d'aggraver la situation de désert médical.

A cette annonce, deux tiers de ses 1700 patients l'ont compris, assure-t-elle, même s'ils sont anxieux à l'idée de devoir retrouver un autre généraliste. Plus de 1000 d'entre eux l'avait désignée en tant que médecin référent.

De meilleures conditions au Canada ?

Les collègues de son cabinet lui ont demandé de prolonger six mois de plus pour assurer une transition. Malgré des négociations avec des élus locaux, pour l'instant aucun remplaçant n'a été trouvé. Mais à la fin de l'année, Céline traversera donc l'Atlantique.

"Au Canada, c'est une organisation différente, il y a beaucoup de travail d'équipe et les horaires sont plus cadrés", confie celle qui espère aussi "plus de reconnaissance" et "retrouver sa passion pour la médecine". Et si, finalement, le Canada ne lui plaît pas, Dr Dausques n'exclut pas de revenir en Périgord.