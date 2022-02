Déserts médicaux : une pétition pour faire venir plus de médecins à Brioude

Face à la désertification médicale, mieux vaut prévenir que guérir. Brioude compte aujourd'hui neuf médecins généralistes. Mais certains sont à mi-temps, d'autres bientôt retraités. Le principal cabinet médical de la ville n'arrive plus à prendre de nouveaux patients et le risque, estime le comité de vigilance de l'hôpital public, c'est d'avoir des malades non remboursés faute de médecin traitant déclaré, voire un renoncement aux soins. "Il faudrait quatorze médecins pour la ville de Brioude", estime le président du comité, François Boudet, qui ajoute à cela les spécialistes partis et non remplacés : cardiologue, ophtalmologue ou encore psychiatre.

D'où cette pétition pour mobiliser la population et demander aux collectivités locales de s'engager sur des solutions durables.

Le comité de vigilance de l'hôpital public de Brioude a lancé une pétition en ligne pour que les élus s'engagent dans des solutions pérennes pour attirer des médecins. - Capture écran

Un scanner, une IRM, bientôt une maison de garde

Brioude ne manque pourtant pas d'atouts assure le comité de vigilance de l'hôpital public, à commencer par ce centre hospitalier de proximité récemment équipé d'un scanner, bientôt d'une IMR.

L'ancienne école Jean-Pradier doit aussi être mise à disposition d'internes en médecine pour des consultations et les médecins locaux disposeront bientôt d'un local, au sein de l'hôpital, près des urgences, pour effectuer leurs gardes en toute sécurité.

Autant d'initiatives saluées par le comité qui réclame aujourd'hui des actions plus importantes et surtout plus pérennes pour faire venir durablement de nouveaux professionnels de santé. Ces militants demandent notamment que deux pistes soient explorées : la création d'une maison de santé libérale comme il en existe à Langeac ou Lempdes-sur-Allagnon et un centre de santé avec des médecins salariés par une collectivité. La future maison de garde au sein de l'hôpital de Brioude pourrait, selon eux, être l'embryon d'un tel projet.

La pétition est en ligne sur change.org et sera distribuée ce samedi sur le marché de Brioude.