Déserts médicaux : “Urgent de trouver des solutions” - Jacques Battistoni, syndicat MG France

Ce n'est pas une surprise mais l'enquête de l'association des maires ruraux de France, que France Bleu vous dévoile ce vendredi en exclusivité, permet de mieux cerner la désertification médicale. Avec des constats chiffrés par bassin de vie. En Normandie les secteurs les plus en souffrances sont le Centre-Manche (un médecin généraliste pour 5.000 habitants) et une partie du Pays d’Auge (un pour 4.000). Jacques Battistoni, vice-président en Normandie du syndicat MG France, estime que la France subit les conséquences d’un manque d’anticipation.

Jacques Battistoni : Cela fait des années qu'on attire l'attention des pouvoirs publics sur cette situation qui était prévisible. Et puis aujourd'hui, on est dedans et il faut trouver des solutions. Parce que ça devient intenable pour les personnes qui habitent dans ces secteurs en manque de médecins.

France Bleu : Le gouvernement envisage, à travers le projet de loi sur le financement de la Sécurité sociale, de porter à quatre ans la période d’internat. Pendant cette année supplémentaire dite “de consolidation” les futurs généralistes iraient dans des zones sous dotées. Est ce que ça peut être une solution?

JB : Il est normal que les médecins généralistes en formation puissent bénéficier d'une quatrième année d'internat comme les autres spécialités. Et dans ce sens là, nous sommes tout à fait d'accord. Par contre cette quatrième année, si elle se met en place, il faut qu’elle soit accompagnée. Que ces médecins ne soient pas seuls. Ils ont besoin d'avoir des ressources. Ils ont besoin de savoir comment ils vont passer cette année-là. Et donc il faut qu'on étudie et qu'on travaille sur ce sujet.

FB : C'est-à-dire ? Les envoyer aux côtés d'un maître de stage, en fait un médecin déjà installé ?

JB : Il leur faut effectivement un médecin de référence à qui il puisse s'adresser. Il faut que ça vienne dans une organisation. Qu'est ce qui va se passer quand ils vont partir, par exemple? Il ne s'agit pas que la population s'habitue à avoir un médecin, qu'il y en ait plus après. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de conditions nécessaires pour que cette année soit vraiment une année pour eux de préparation à leur futur exercice professionnel.

FB : S'il y a bien ce maître de stage, ça peut être une année vraiment bénéfique pour leur formation ?

JB : Oui. Et puis, c'est aussi l'année d'appréhender le travail en collaboration. Il faut que ce médecin qui les accueille bénéficie lui-même d'un environnement amélioré. Il faut qu'il y ait un assistant. Il faut qu'il travaille avec des infirmières pour mieux prendre en charge les patients. Et ainsi, ces jeunes médecins vont pouvoir découvrir un vrai exercice collaboratif.

FB : La réponse des intéressés est connue, c'est non. Réponse de l'intersyndicale nationale des internes qui dénoncent “une injustice”. Ils peuvent employer ce mot ?

JB : Oui ce serait une injustice de les envoyer dans des territoires, seuls, mal préparés, avec le risque de les mettre en échec.

FB : Donc qu'est ce qu'on fait face à ces déserts médicaux où vivent 10 millions de Français ?

JB : Ce que nous demandons ? J'ai eu l'occasion de dire à François Braun, le ministre de la santé, qu'il faut faire un plan d'urgence pour l'accès aux soins dans les territoires. Il faut que dans chaque département, on réunisse les parties concernées pour dire où est ce qu'il y a des problèmes, comment on peut venir en aide. Il faut aussi anticiper. Le problème, c'est qu'on n'a pas anticipé. Il faut avoir une vision prospective. Qu'est ce qui va se passer dans cinq ans ? Qui va prendre sa retraite ? Où est-ce qu'il va y avoir des trous ? Puis se donner les moyens. Il faut du personnel et il faut des locaux adaptés pour les recevoir. On ne peut pas dire à un nouveau médecin “vous allez travailler conjointement avec des infirmières ou avec des assistants” s’il n’y a pas la place pour les recevoir. Donc là, on a besoin des élus locaux aussi.

FB : Des élus locaux sont déjà très impliqués. Parfois, ils proposent logements de fonction, la mise à disposition gratuite d'un cabinet et même un contrat de travail avec un salaire fixe.

JB : Tout à fait. Mais les choses se font de façon non concertée et parfois à contretemps. On construit une maison médicale et on n'a pas les professionnels. Ou bien on dit on a un salaire, mais il n'y a pas l'organisation des professionnels entre eux. Donc il faut vraiment mettre tout le monde ensemble pour réfléchir et pour proposer les bonnes solutions.