Désormais 29 cas de coronavirus en Isère

Ce samedi soir, le gouvernement a annoncé la fermeture des lieux publics non essentiels, comme les bars, les restaurants, à compter de ce samedi minuit. Mesure prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le Covid-19 qui d'après le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, touche désormais 29 personnes en Isère. 6 nouvelles contaminations ont été enregistrées ce samedi. 29 cas donc en une semaine, puisque le premier cas positif l'a été le 7 mars : une septuagénaire d'Ile-de-France, en visite chez de la famille, à Four, près de Bourgoin-Jallieu. En Auvergne-Rhône-Alpes, on compte 449 cas confirmés et 12 décès, aucun en Isère.

Avec le passage en stade de 3 de l'épidémie, l'ARS met en garde contre les trop nombreux appels au Samu. Il ne faut pas surcharger les services d'urgences. En cas de symptômes, appelez votre médecin traitant. Et n'appelez le 15 qu'en cas d'urgence vitale, de gênes respiratoires ou d'un état qui s'aggrave.