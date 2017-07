Désormais, la CPAM vous répond sur Twitter... depuis Cherbourg !

Depuis quelques semaines, chaque assuré peut communiquer directement avec la CPAM via Twitter ou un forum accessible depuis le site internet (ameli.fr). Et c'est une des antennes de la CPAM de la Manche, celle de Cherbourg, qui a été sélectionnée pour accueillir la dizaine de webconseillers.

À l'instar de certains opérateurs téléphoniques, vous pouvez désormais questionner un conseiller de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) sur Twitter ou encore sur le forum hébergé par le site internet. Le compte Twitter (@ameli_actu) est en place depuis le 16 janvier, le forum est ouvert depuis le 19 juin. L'administration se modernise et souhaite établir un contact direct avec ses assurés pour les questions qui concernent uniquement les droits et les démarches.

"J'ai perdu ma carte vitale, comment dois-je faire ? J'ai un stage à l'étranger, quelles démarches faut-il effectuer ? Je change d'emploi, qu'est-ce que je dois faire ? Voilà les exemples de questions auxquelles on peut répondre" explique Clara Leseigneur, la community manager. "Si vraiment on se rend compte que c'est un cas trop particulier, on renvoie vers le mail ou le téléphone. Malheureusement les gens ne comprennent pas qu'on est sur internet et qu'on ne peut pas accéder à leur numéro de sécurité sociale, à leurs données personnelles... donc nous sommes obligés de les renvoyer à d'autres canaux si c'est un cas trop compliqué". L'objectif pour la CPAM est de compléter l'offre disponible sur le site ameli.fr.

Une équipe d'une dizaine de webconseillers basée à Cherbourg

Lancement du forum assurés d’ameli.fr, espace collaboratif sur les droits et démarches animé par nos webconseillers https://t.co/CurvcTUSuJ pic.twitter.com/R4O0h04prG — Assurance Maladie (@ameli_actu) July 5, 2017

Le contact se veut rapide, efficace et surtout pertinent. "L'idée c'est d'apporter une réponse certifiée, conforme par l'assurance maladie alors qu'on s'aperçoit que beaucoup d'assurés se dirigent vers d'autres sites, Doctissimo par exemple. Là, l'assuré(e) a la certitude d'avoir une réponse de qualité sur les droits et les démarches" précise Nelly Haudegand, directrice de la communication à la CPAM.

L'équipe, une dizaine de webconseillers, est basée à l'antenne de Cherbourg. Elle anime également la page Facebook de Tabac Info Service.