Désormais trois décès liés au coronavirus en Isère d'après l'ARS

Alors que ce lundi soir, sur le plateau du journal de 20 heures de TF1, le premier ministre annonçait des règles de confinement plus strictes en lien avec l'épidémie de coronavirus, l'Agence régionale de santé communiquait son bilan de situation. En Isère, un troisième décès est à déplorer après celui annoncé dimanche soir et lundi de la semaine dernière.

Par ailleurs, toujours d'après l'ARS, il y 155 cas de Covid-19 dans notre département, soit 38 de plus en 24 heures. En Auvergne Rhône-Alpes, 1738 cas sont "biologiquement" confirmés et 85 patients en sont morts (13 décès de plus en 24 heures). L'ARS annonce 862 patients hospitalisés dans 61 établissements de la région, dont 18% en réanimation. Au plan national, le dernier bilan fait état de 860 décès et plus de 2.000 patients en réanimation d'après le ministre de la santé, le Grenoblois Olivier Véran.