Désormais trois personnes testées positives au coronavirus prises en charge à l'hôpital d'Avignon

La préfecture de Vaucluse vient de confirmer un troisième cas de coronavirus dans le département ce dimanche 8 mars. Ces trois personnes sont hospitalisées à Avignon et leur état de santé ne présente aucun signe de gravité à l'heure actuelle. Les deux premiers patients contaminés avaient été en contact, en revanche le troisième n'a aucun lien avec les précédents. L'Agence régionale de santé cherche à savoir qui a été en contact avec ces personnes.

Déclenchement du Plan bleu dans les Ehpad

Le ministre des Solidarités et de la santé a demandé le déclenchement du Plan bleu dans les Ehpad. L’Agence régionale de santé Paca a demandé aux directions des établissements de la région de renforcer les mesures liées aux entrées et sorties dans ces structures. Les visites aux résidents, sauf cas exceptionnels déterminés avec la direction de l’établissement et l’ARS Paca, sont donc fortement déconseillées.