"Dessine-moi ton coronavirus" : une psychologue lance un concours de dessins sur l'épidémie

Exprimez ces émotions par le dessin, c'est le projet du CHS de Bassens. C'est le département de psychologie qui a lancé ce concours intitulé "Dessine moi ton coronavirus", le 15 janvier dernier. Ouvert à tous les enfants de moins de 18 ans, ils peuvent envoyer leur création, libre, par mail. Une initiative portée par la psychologue Séverine Muzet, qui lui avait été soufflée par des enfants qu'elle soigne au quotidien : "Ils m'ont dit un matin : "et pourquoi on ne dessinerait pas ?", j'étais en train de travailler sur le lien social et ça m'a plu. On dessine toujours pour quelqu'un", raconte-t-elle. D'autant plus qu'entre les confinements et le couvre-feu, les enfants ont besoin de "laisser place à leur créativité. Ils sont enfermés chez eux alors qu'ils débordent d'énergie", ajoute la psychologue.

"Le dessin est une forme de premier langage" - Séverine Muzet, psychologue

Mais l'idée du dessin est aussi un moyen de facilité l'expression des émotions, selon Séverine Muzet, une technique souvent utilisée en psychothérapie. "Le dessin a l'intérêt de proposer une certaine distance avec le vécu. C'est une première mise en forme de ce qu'on ressent. Des fois, ce n'est pas évident de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Le dessin est une forme de premier langage", explique-t-elle.

Des dessins pour comprendre ce que vivent les enfants

Séverine Muzet a déjà reçu une trentaine de dessins par mail, et certains sont très révélateurs, comme celui de Milo, il a 7 ans. La psychologue nous l'a analysé : "Il dessine un bonhomme, tout petit, tout en bas de la feuille. Au-dessus, il y a un gros gros virus, orange, qui semble écraser le bonhomme", pour elle c'est un signe d'une possible "angoisse", d'un besoin "de protection", de la part de l'enfant.

Elle a également reçu des dessins qui n'évoquent pas du tout le Covid, comme celui de Killian, 5 ans. Il a dessiné "une scène de guerre entre deux clans." Une évocation, peut-être, "aux propos de la guerre contre le coronavirus. Les enfants sont des éponges, ils entendent tout le climat environnant, le climat politique", analyse Séverine Muzet.

Le concours est ouvert à tous les enfants, jusqu'à 18 ans. Trois lauréats seront sélectionnés le 20 février. - BHS de Bassens

Quelles conséquences sur le long terme ?

La psychologue voit aussi un autre intérêt à ce concours, celui de documenter les dessins pour des recherches cliniques, plus tard. "On n'a pas encore beaucoup de recul sur les conséquences à long terme de l'épidémie sur les enfants", reconnaît la spécialiste. Néanmoins, elle a déjà remarqué des changements sur le comportements de ces patients. "On voit l'augmentation des demandes de soins en pédopsychiatries, des niveaux de stress post-traumatiques élevés chez les enfants."

"Les enfants ont beaucoup de choses à nous apprendre" - Séverine Muzet

Séverine Muzet reconnaît que cette crise a beaucoup perturbé les enfants, elle a eu des conséquences sur leur quotidien : "Ils ont vécu le confinement, le déconfinement, qui a été tout aussi difficile, et maintenant la pandémie, troisième niveau. C'est une rupture avec le quotidien, ils ne reconnaissent plus leur école, leur ville", se désole-t-elle. Mais la professionnelle veut quand même rester optimiste, les enfants sont "résilient et plein de ressources", selon elle, "ils ont beaucoup de choses à nous apprendre", conclue-t-elle.

Le concours se termine le 20 février. Un jury décidera alors de trois lauréats, et leurs dessins seront publiés sur le site internet du CHS de Bassens.