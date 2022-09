Dessintey poursuit son développement avec un nouvel appareil pour la rééducation post-AVC

L'entreprise stéphanoise Dessintey poursuit son développement. Lancée il y a cinq ans et spécialisée dans la médtech, c'est-à-dire l'utilisation des nouvelles technologies dans les méthodes de soin, elle annonce la commercialisation d'un nouvel appareil pour la rééducation : l'IVS4. Il se destine à la rééducation des membres inférieurs (jambes, pieds). Le principe reste le même que le premier appareil, l'IVS 3, qui était destiné à la rééducation des membres supérieurs, à savoir la thérapie miroir. La machine provoque une illusion d'optique qui trompe le cerveau et l'oblige à travailler.

Une illusion d'optique pour soigner le cerveau

Le problème posé est simple : comment réapprendre à notre cerveau à donner un ordre, à commander une jambe ou un pied. L'IVS 4 reprend les bases de son prédécesseur. On photographie et on filme le membre sain. On inverse l'image. Enfin, on la projette devant le membre malade. Le cerveau est trompé, il pense que c'est le membre malade qui réalise les mouvements. "La vision du mouvement permet spécifiquement de stimuler la plasticité du cerveau, donc de ré-entraîner les patients pour retravailler et initier une commande sur des mouvements élémentaires, de reprendre conscience que finalement le membre est fonctionnel et marche" explique Nicolas Fournier, l'un des co-fondateurs de Dessintey. La machine ne répare pas la partie abîmée du cerveau, mais elle développe une autre partie de celui-ci et lui réapprend les commandes élémentaires.

Pour ce nouvel appareil , commercialisé à partir de ce mois de septembre, l'entreprise s'est adaptée. La principale problématique c'est la position, puisque contrairement aux membres supérieurs, ici c'est difficile de regarder l'ensemble de son pied ou de sa jambe en mouvement. "On a des écrans supplémentaires, en particulier pour travailler à la troisième personne, comme si le patient avait un petit miroir à côté de lui et regardait son pied comme si celui-ci était dans le miroir" détaille Nicolas Fournier.

Dessintey à la conquête de l'international

L'IVS 4 est vendu 50.000 euros l'unité, contre 40.000 euros pour le précèdent modèle. L'entreprise revendique des prix attractifs pour équiper un maximum de centre de rééducation. L'appareil permet en effet aux patients d'être plus autonome et de consacrer plus de temps à leur rééducation.

L'appareil se destine en priorité aux personnes victimes d'un AVC mais pas seulement : "On va toucher effectivement des patients souffrant de douleurs chroniques, d'algodystrophie et on a tout un champ aussi des patients qui sont amputés et qui ont ce qu'on appelle des douleurs fantômes. L'IVS 4permet de réduire et de diminuer ces douleurs, de rendre la vie au quotidien plus confortable" assure Nicolas Fournier.

Comme pour son premier appareil Dessintey vise le marché français mais aussi l'international. L'IVS 3 s'est en effet écoulé à 150 exemplaires, dont 50 à travers le monde, principalement en Europe (Allemande, Italie, Suisse ... ) mais également en Corée !