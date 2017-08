Dettes, conditions de travail : la CGT s'inquiète pour l’hôpital de Bastia

La CGT s’inquiète de la situation déficitaire du centre hospitalier de Bastia. L'établissement de santé public accuse toujours d'un déficit cumulé de près de 50 millions d'euros, dont 22 millions de dettes aux fournisseurs, selon le syndicat.

Au-delà de la dette de l’établissement Bastiais, le syndicat pointe également du doigt les difficultés logistiques en ce moment. En effet des travaux de modernisation des locaux ont été entamés cette année, mais selon la CGT, ces travaux ne sont pas réalisés en tenant compte des priorités. Quatre salles du bloc opératoire sont indisponibles depuis le début de l'été pour cause de travaux, alors que l'activité y est décuplée en cette période. Josette Risterucci, la secrétaire CGT de l'hôpital de Bastia.

« Un hôpital sans bloc opératoire ne peut pas fonctionner normalement. On a recruté des chirurgiens, des spécialistes, ce bloc devrait être moderne et fini depuis plus de 10 ans alors que les travaux n’ont toujours pas commencé. Quand un bloc est vétuste à ce point c’est parce qu’on n’a pas pris les bonnes décisions au bon moment pour que ce bloc soit aujourd’hui neuf et qu’on travaille dans des conditions correctes. »

Des aménagements pas en adéquation avec l'urgence de la situation

Pour le bloc opératoire, comme pour d'autres équipements...« Après le bloc, vous avez bien entendu l’ensemble des autres services, les urgences qui datent de 1985, les services de réanimation, de dialyse…l’ensemble de l’hôpital a besoin de modernisation. A force de retarder on se retrouve avec une masse de travaux qu’on ne peut pas financer. Il n’y a que deux solutions, un financement à 100% des travaux et que va-t-on faire sur le déficit cumulé ? »

Après avoir interpellé à plusieurs reprises la direction de l'hôpital et l'ARS, la CGT souhaite rencontrer la nouvelle ministre de la santé. « Les annonces ont été faites, elles sont faites par tous les directeurs qui arrivent, au bout de 4 ou 5 ans ils s’en vont parce qu’ils n’ont pas les financements…quand on alerte dans les instances on n’est pas forcement entendus. On ne peut pas continuer à perdre du temps, la médecine évolue très vite, les plateaux techniques aussi…on interpelle tout le monde, le directeur, l’ARS, le préfet, le ministère, mais la question des financement n’est pas d’aujourd’hui… On aimerait bien rencontrer la ministre et surtout qu’on arrête de voir cette situation par le petit bout, aujourd’hui c’est vraiment un état d’urgence et un calendrier de travaux à respecter si on veut un accueil digne et des soins dignes… »

pétition en ligne de la CGT

Devant ces manques de moyens, de plus en plus de patients sont contraints de se faire soigner sur le continent, pour des pathologies qui souvent peuvent être traitées sur place.