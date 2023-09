Dettes : l'avenir de la clinique de Coutances en suspens

Le tribunal de commerce de Coutances examine ce mardi 12 septembre la situation financière des cliniques de Coutances et de Saint-Lô, rachetées toutes deux en 2017 et 2018 par le groupe Avec et réunies sous le nom d'Hôpital privé Centre-Manche.

La clinique du Dr Henri Guillard de Coutances risque la liquidation, la polyclinique de la Manche à Saint-Lô pourrait, quant à elle, être placée en redressement judiciaire. © Radio France - Lucie Thuillet Y a-t-il un risque de voir la clinique de Coutances, fermer ? Le tribunal de commerce de Coutances se penche ce mardi matin sur la situation financière de l'hôpital privé du centre-Manche qui regroupe les deux cliniques de Coutances et de Saint-Lô. L'audience de ce matin doit déterminer si les deux établissements sont ou non, en cessation de paiement. ⓘ Publicité En cause : de nouvelles dettes qui se accumulées l'an dernier; près de 800.000 euros pour chacune des deux cliniques. L'hôpital privé pointe du doigt l'inflation et des factures d'énergie qui ont triplé. "Nous avons tout réglé, sauf nos cotisations à l'Urssaf l'an dernier", explique la direction qui demande un étalement de ces dettes sociales. Un risque de liquidation à la clinique de Coutances, déjà endettée La situation des deux cliniques est différente. Celle de Coutances était déjà sous le coup d'un plan de redressement, depuis sa reprise en 2017, car elle était déjà endettée auparavant. Or dans cette situation, elle n'avait pas le droit de faire de nouvelles dattes. Voilà pourquoi elle risque la liquidation judiciaire. La clinique de Saint-Lô risque, quant à elle, d'être placée en redressement judiciaire. Mais "les deux établissements sont désormais liés, nous avons mutualisé les services, les médecins travaillent sur les deux sites et nous continuons à travailler sur l'organisation médicale, en lien avec l'hôpital de Saint-Lô et Coutances", explique Patrick Auffret, le directeur de l'hôpital privé Centre-Manche. Lettre ouverte Les dirigeants de l'hôpital privé, les maires de Saint-Lô et Coutances, les présidents de deux intercommunalités et les deux députés des deux circonscriptions ont signé lundi 11 septembre une lettre ouverte commune. Ils y rappellent qu'avec leurs 10.000 interventions annuelles, ces deux cliniques sont "un maillon sanitaire essentiel pour le centre-Manche" et que "ce sont les seules à assurer les prises en charge en ophtalmologie et urologie sur le centre-Manche".