Covid-19 : Dettwiller face à un cluster du variant Delta

C'est le deuxième cluster au variant Delta, aussi appelé "Indien", détecté dans le Bas-Rhin. La nouvelle souche du Covid-19 a contaminé 13 des 140 salariés de l'usine Caddie, à Dettwiller, près de Saverne. Face à la situation, l'agence régionale de santé (ARS) a lancé un plan d'actions immédiat.

L'ensemble des salariés testés

Un plan de bataille contre le variant Delta qui se traduit d'abord par des tests PCR pour l'ensemble des salariés. Treize sont pour le moment signalés comme positif et 46 sont cas contacts. Il s'agit maintenant de remonter le fil de ces contaminations.

L'ARS avance deux pistes : "un contexte de co-voiturage important d’une part et d’un rassemblement festif le samedi 19 juin au soir dans la commune d’autre part." Les résultats des tests seront analysés avec un séquençage systématique pour l'ensemble des cas positifs à venir.

Une opération de "vaccination réactive"

Les salariés, et leur famille, vont avoir un accès prioritaire à la vaccination. Le centre de Zornhoff de Monswiller a pour cela reçu des doses de vaccins Pfizer supplémentaires. Les injections vont se faire ce vendredi 25 et samedi 26 juin, de 8h30 à 20 heures. La seconde injection viendra 21 jours plus tard.

Ce plan d'actions cible les personnes de l'entreprise non cas contact, et forcément non vaccinées. Ceux qui ont participé au rassemblement festif du 19 juin sont également appelés à se manifester. Plus globalement, les personnes non vaccinés et qui habitent ou travaillent à Dettwiller sont aussi concernées.

Les prises de rendez-vous se feront via Doctolib ou par téléphone avec la plateforme téléphonique de la CEA au 09 70 81 81 61, en précisant qu'il s'agit d'un créneau réservé pour Dettwiller.

Campagne de dépistage à l'école

Une campagne de dépistage PCR salivaire sera elle organisée la semaine prochaine à l'école primaire de Dettwiller. L'objectif est de repérer les contaminations au sein de la cellule familiale des salariés de Caddie.