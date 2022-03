Deux ans de crise sanitaire en Moselle : le cas délicat des "Covid longs"

Il y a quasiment deux ans, le 17 mars 2020, la France se confinait de manière drastique, pour enrayer la propagation du Covid-19. Et cela fait donc deux ans que certains Mosellans vivent avec ce qu'on appelle désormais le "covid long". Des semaines, des mois plus tard, ces patients conservent toujours des symptômes très divers, parfois invalidants, souvent multiples : fatigue, essoufflement, douleurs musculaires ou abdominales, démangeaisons et poussées d'urticaire, troubles oculaires, menstruels, pertes de mémoire ou troubles de la concentration, la fameuse anosmie (perte du goût et de l'odorat)... La liste est interminable. Ces symptômes sont souvent fluctuants, avec des cycles d'amélioration et de rechute, et touchent des personnes qui n'ont pas forcément développé de forme grave de maladie, ou qui n'avaient pas forcément de terrain favorable avant.

Impossible de dire combien de Mosellans sont atteints, mais les statistiques nationales parlent de 20% de malades conservant des symptômes après plusieurs semaines, et 10% après plusieurs mois... Soit 2 millions de personnes en France. Les femmes de 30 à 60 ans semblent particulièrement touchées, notamment des femmes actives et dynamiques dans leur carrière professionnelle.

"Je suis tombée très bas" : le témoignage d'une chef d'entreprise mosellane

Parmi ces Mosellans, Yolande Thill : 55 ans, gérante de société dans la parfumerie. Le Covid l'a frappée en mars 2021, il y a un an. "J'étais une personne dynamique, toujours à 130 à l'heure. Le covid m'a assommée". Yolande commence à ressentir une intense fièvre, puis très vite, une grande difficulté à respirer. Elle est placée sous oxygène au 3ème jour : elle le sera pendant neuf mois, jusqu'en novembre 2021. "J'ai refusé d'être hospitalisée, les hôpitaux étaient alors surchargés. J'ai donc été sous oxygène à domicile, avec une infirmière qui venait cinq fois par jour."

Les semaines, les mois passent, et Yolande plonge dans ce "brouillard cérébral" très souvent décrit par les malades de Covid long. "Un jour, je n'ai plus su me servir du mitigeur de ma douche. Ensuite, ça a été le téléviseur. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'aille consulter : je voulais des réponses à mes questions, à ces symptômes qui m'affolaient". En plus du suivi par son médecin traitant, Yolande se tourne alors vers le Pr Dominique Salmon-Ceron, à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris, qui a été l'une des premières à proposer des consultations dédiées au Covid long. La Mosellane est alors suivie par plusieurs spécialistes, pour traiter ses diverses pathologies. Depuis quelques semaines, elle est hospitalisée du dimanche soir au vendredi après-midi à l'Institut Régional de Réadaptation à Nancy, pour réapprendre à vivre avec ce corps et ce mental différents.

Maladie professionnelle, ALD : le parcours du combattant

Deux ans de Covid... Et encore peu de réponses, notamment sur les causes de ces Covid longs. Certes, les choses évoluent, notamment dans la prise en charge de ces malades aux symptômes multiples. Mais c'est encore très compliqué, notamment pour la prise en charge des soins. Aujourd'hui, l'Assurance Maladie a une liste de 30 pathologies qui peuvent être reconnues comme ALD (Affection Longue Durée), mais le Covid long n'en fait pas partie en soi.

L'association AprèsJ20, mouvement lancé sur les réseaux sociaux au printemps 2020 pour alerter sur les symptômes persistants de la Covid plus de 20 jours après la contamination, réclame que le Covid Long soit la 31ème pathologie de cette liste. "Ca faciliterait vraiment les choses pour les patients, car les démarches sont très longues et complexes, surtout quand on est épuisé", témoigne Céline Castera, infirmière en Alsace, et l'une des porte-paroles de l'association Après J20 dans le Grand Est.

Même combat pour faire reconnaître le Covid long comme maladie professionnelle : en Moselle, sur 657 demandes, seulement 12%, soit environ 80 dossiers, ont été acceptés par l'Assurance Maladie. "Cela paraît peu, mais ça s'explique par un certain nombre de critères à respecter", explique Isabelle Huser, directrice adjointe de la CPAM de la Moselle, d'autant que ces critères ne sont pas les mêmes selon que l'on est soignant ou non.

Mais la Sécurité Sociale est prête à revoir sa copie. "Nous invitons un certain nombre de médecins à recontacter leurs patients et à reformuler une demande, pour une ALD ou une maladie professionnelle".

Une éventuelle indemnisation, auparavant refusée, pourrait être accordée aujourd'hui

Programmes de recherche en cours

Peut-on guérir du Covid long ? Pas à proprement parler aujourd'hui. Certains patients sont stationnaires, d'autres voient leur état se dégrader. Mais d'autres encore s'améliorent, grâce à certaines techniques comme le pacing. "Il s'agit d'alterner activité et repos, de gérer son énergie au quotidien, pour ne pas dépasser ses limites", Céline Castera, de l'association Après J20 dans le Grand Est. "86% des Covid longs sont victimes de ce qu'on appelle le malaise post effort : leurs symptômes sont exacerbés après un effort, qui peut être simplement prendre une douche." Des programmes de recherches sont en cours, notamment pour trouver la cause de ces Covid longs.

En attendant, ce qui manque en Moselle, un des départements les plus touchés par l'épidémie, ce sont des structures adaptées pour l'accueil et l'accompagnement de ces patients : il y en a bien quelques-unes à Freyming-Merlebach, Sarreguemines, Metz ou prochainement Abreschviller, mais l'offre reste très restreinte. Surtout, la Moselle n'a pas encore de cellule de coordination post-covid, comme il en existe par exemple en Meurthe-et-Moselle ou dans le Bas-Rhin.

Le Parlement a voté fin janvier une loi pour créer une plateforme nationale covid long, pour coordonner les soins. Mais on attend encore les modalités de la Cnil (Commission nationale informatique et libertés) pour la lancer officiellement.

L'Agence régionale de santé du Grand Est n'a pas répondu à nos sollicitations.