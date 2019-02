Deux ans et demi d'attente pour avoir un rendez-vous chez cet ophtalmologue du Havre

Par Adrien Beria, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Il est de plus en plus difficile d'avoir un rendez-vous avec un médecin spécialiste au Havre. Illustration dans le cabinet du Dr. Guichebaron, ophtalmologue. Il faut attendre 2 ans et demi avant de le voir en consultation.