Deux astronomes grenobloises ont pu travailler sur le téléscope James-Webb, prêt à partir dans l'espace

Deux chercheuses grenobloises ont pu travailler sur ce télescope, le plus grand jamais crée, et qui sera lancé le 24 décembre depuis la base de Kourou, en Guyane. Le James-Webb s'ajoute au Hubble, afin nous donner encore plus d'informations sur la formation de notre univers.

C'est le cadeau de Noël que veulent tous les scientifiques de la NASA : la réussite, le 24 décembre, de l'envoi, depuis la base guyanaise de Kourou, du télescope James-Webb, aussi grand (18 miroirs hexagonaux qui forment un miroir de six mètres) qu'il est cher (10 milliards de dollars, notamment parce que sa conception a pris trente ans, avec tous les retards que cela implique). "La NASA a identifié plus de 300 points de tension qui pourraient potentiellement être critiques pour la viabilité de la mission. C'est une mission assez folle jamais envoyée dans l'espace", sourit Romane Le Gal, astronome et chercheuse à l'IPAG (Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble). Le télescope James-Webb a même son compte Twitter perso.

Remonter dans le temps

Le James-Webb va être envoyé au point de Lagrange 2, c'est-à-dire 1,5 million de kilomètres de la Terre, distance qu'il mettra un mois à parcourir. Une manière d'aller encore plus loin que le Hubble, en place depuis les années 1990. Différence de taille : si le Hubble a pu rester autant de temps, c'est parce qu'il est dans une orbite proche de la Terre (570km au-dessus de nos têtes) et qu'on a pu envoyer des équipes et robots pour le réparer et lui redonner du carburant. Là où il sera, le James-Webb sera hors d'atteinte et donc impossible d'effectuer quelque maintenance que ce soit. "On l'envoie et on lui dit ciao ! Envoie-nous de belles photos, mais on viendra pas te réparer", rit Romane Le Gal, selon qui la mission est prévue pour durer cinq ans, tout en espérant atteindre les dix ans.

En astronomie, regarder loin revient à retourner dans le passé. Ce télescope ultra-moderne va pouvoir nous donner des images et données aussi précises que précieuses sur la naissance et la formation de notre univers, grâce à sa technologie infrarouge. "Observer dans l'infrarouge est important dans l'astronomie aujourd'hui. Ca permet d'observer plein de choses incroyables ! Avec une bonne résolution spectrale, on pourra détecter et caractériser l'atmosphère des exoplanètes. On veut savoir où elles sont, comment elles sont, et caractériser leur atmosphère est un gain énorme d'information pour nous. L'infrarouge permet aussi de rendre transparent les nuages de gaz et de poussières dans l'espace, on pourra détecter les jeunes étoiles. On va pouvoir remonter dans le temps ! Avec l'infrarouge, on aura plus d'informations notamment sur la formation des galaxies", se réjouit Lucie Leboulleux, astronome grenobloise à l'IPAG également.

"Le James-Webb est plus grand que le Hubble, avec un miroir trois fois plus grand. On aura de meilleures résolutions sur les images. Ensuite, le Hubble observait dans le visible et l'ultraviolet, quand en effet le James-Webb sera dans l'infrarouge. On va pouvoir explorer une fenêtre encore jamais observée à ce jour, nous ouvrir de nouvelles informations, jusqu'aux premières lumières de l'univers, environ 300 millions d'années après le Big Bang", complète Romane Le Gal.

Le travail de Lucie Leboulleux, spécialiste de l'instrumentation (notamment sur le design du télescope) s'arrête ici, pour le moment. Mais Romane Le Gal va continuer de travailler avec les images du James-Webb, qu'elle attend avec impatience.