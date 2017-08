Deux bagues à la patte des poussins flamants roses de Camargue

Un peu plus de 500 poussins flamants roses ont été bagués, mesurés et pesés ce mercredi matin... des poussins nés ce printemps sur les étangs des Salins du Midi près d'Aigues-Mortes.

537 poussins flamants roses ont été bagués, mesurés et pesés ce mercredi matin par les scientifiques de la Tour du Valat aidés par une centaine de bénévoles. Une opération menée chaque année depuis 40 ans, elle permet le suivi individuel de ces oiseaux migrateurs à travers le monde.

Ce mercredi matin à 5h30, une centaine de bénévoles se sont retrouvés sur le parking des Salins du Midi pour cette opération menée conjointement par les Salins du Midi et par les scientifiques de la Tour du Valat, institut de recherche pour la conservation des zones humides dans le bassin méditerranéen.

reportage sur le baguage des poussins flamants roses sur les étangs des Salins du Midi près d'Aigues-Mortes

Des bénévoles qui ont repoussé ces poussins à travers les étangs vers un enclos où ils ont été bagués, des bagues lisibles au téléobjectif à 300 mètres. De plus, chaque poussin a été mesuré puis pesé avant d''être relâché pour rejoindre sa crèche et les adultes. Des poussins non volants âgés de moins de 2 mois, ils sont encore nourris par leurs parents.

Jean Jalbert, directeur de la Tour du Valat. Pourquoi si peu de poussins flamants roses cette année 2017 en Camargue

Une opération menée rapidement pour créer le moins de stress possible chez ces animaux : la battue à travers les étangs a débuté peu après 6 heures et avant 9 heures, tout était terminé. L'enclos était même démonté dans la foulée pour ne laisser aucune trace sur le terrain et permettre l'exploitation normale des lieux par les Salins du Midi. Ne restait plus à faire que la photo de groupe.