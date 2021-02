Deux cancers sur trois guéris en 2025 : la fondation ARC pense pouvoir "maintenir l'objectif"

C'est l'objectif de la Fondation Arc, guérir deux cancers sur trois en 2025. François Dupré, le directeur général de la Fondation estime que c'est toujours possible malgré une surmortalité liés aux retard de dépistage pendant le premier confinement notamment. François Dupré mise aussi sur les "généreux donateurs" qui sont restés mobilisés pour faire avancer la recherche et le nouveau plan cancer dévoilé aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie.

"On sait qu'il y a des retards au dépistage significatifs mais nous parlons de quelques mois avec une remobilisation très forte, donc on estime qu'il peut y avoir un impact sur le nombre de décès dans quelques années. Entre 1 et 5% selon l'institut Gustave Roussy", précise François Dupré, invité de France Bleu Paris ce jeudi, ce qui représente entre 1.500 et 7.500 décès supplémentaires sur 158 000 sur une année.

La France en retard sur le dépistage du cancer colorectal

Le dépistage, axe prioritaire du nouveau plan cancer présenté ce jeudi par Emmanuel Macron. François Dupré insiste particulièrement sur le dépistage du cancer colorectale, car la France est très en retard. Seulement un Français sur trois de plus de 50 ans se fait dépister contre deux sur trois ailleurs en Europe. Avec un dépistage tôt, il y a "90% de guérison" précise François Dupré.

Le directeur général de la Fondation ARC salue la "stratégie décennale" prise par le gouvernement avec le nouveau plan cancer. "Il faut des moyens, si l'Etat peut abonder davantage, c'est extrêmement important."

Concernant la vaccination pour être immunisé contre le Covid-19, François Dupré rappelle que "c'est une priorité pour les personnes atteintes de cancer" considérées comme personnes à risque selon la Haute Autorité de Santé. Depuis le 18 janvier 2021, la vaccination est notamment accessible en priorité aux "patients atteints de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie", précise le centre Gustave Roussy, basé à Villejuif, premier centre de lutte contre le cancer en Europe (voir les critères de priorité annoncés par le gouvernement au 14 janvier).