Deux cas autochtones de dengue dans le Gard, à Rochefort du Gard et Gagnières

Deux cas de transmissions du virus de la dengue chez des personnes n’ayant pas voyagé récemment en zone tropicale ont été signalés à l’Agence Régionale de Santé dans le Gard. Les personnes malades ont été prises en charge et leur état de santé n’inspire pas d’inquiétude. Face à ces cas autochtones de dengue et pour éviter la propagation du virus localement, des actions préventives sont déployées sur les lieux fréquentés et les lieux de contamination présumés à Rochefort du Gard et Gagnières.

La dengue, précise l'ARS, est une maladie généralement bénigne dont les symptômes, proches de ceux de la grippe (forte fièvre, douleurs articulaires, maux de tête importants), peuvent être temporairement invalidants. Elle se transmet par l’intermédiaire de la piqûre d’un moustique tigre (Aedes albopictus) préalablement infecté par le virus auprès d’une personne au cours de sa maladie. Un cas est dit «autochtone» quand une personne contracte la maladie sans avoir voyagé en zone de circulation du virus dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes.

Mesures en place

Une action ciblée de démoustication afin d’éliminer les gites larvaires et les moustiques adultes sur les lieux de résidence et de passage des personnes malades. Les riverains concernés sont informés au préalable.

Une recherche active de cas dans le voisinage, afin d’identifier d’éventuelles autres personnes malades et le cas importé à l’origine de la transmission.