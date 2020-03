Deux cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en région Centre-Val de Loire, dont un en Indre-et-Loire

Deux cas de Coronavirus Covid-19 sont confirmés en région Centre-Val de Loire précise l'ARS. Il s'agit d'une femme âgée de 73 ans habitant l’Indre-et-Loire, qui a séjourné récemment à Mulhouse, et d’un homme de 40 ans habitant l’Eure-et-Loir. Leur état clinique ne présente pas de signe de gravité.

Il s’agit d’une part d’une femme âgée de 73 ans habitant l’Indre-et-Loire, qui a séjourné récemment à Mulhouse, d’autre part d’un homme de 40 ans habitant l’Eure-et-Loir, de retour d’un séjour à Milan. Ils sont hospitalisés respectivement dans les services d’infectiologie du CHU de Tours et du CHR d’Orléans. Leur état clinique ne présente pas de signe de gravité. Des investigations complémentaires sont menées par la Cellule régionale de Santé publique France et l’ARS Centre-Val de Loire Dès hier soir, l’ARS Centre-Val de Loire et Santé publique France (SPF) ont débuté l’enquête sur les personnes avec qui ces patients ont été en contact rapproché, afin de limiter les éventuelles transmissions du virus. Ce travail se poursuit ce jour.

Le Ministre des Solidarités et de la Santé rappele l’importance des mesures de prévention qui permettent de limiter la circulation de ce virus sur notre territoire. Ces recommandations sont disponibles et mises à jour quotidiennement sur le site Internet du Gouvernement. Par ailleurs, le numéro vert national est accessible 24h/24 au 0800 130 000 pour toute information non médicale (appel gratuit).En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le virus :