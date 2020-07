Deux centres de dépistages gratuits du coronavirus à Bordeaux face une situation jugée "préoccupante"

Le maire de Bordeaux évoque une évolution de l'épidémie de coronavirus "préoccupante" dans deux quartiers de Bordeaux : Grand Parc et Chartrons. Deux centres de dépistage gratuits seront donc ouverts à compter de vendredi 31 juillet et jusqu'au 9 août.

Deux centres de dépistage gratuits ouverts aux Chartrons et au Grand Parc à Bordeaux

L'Agence Régionale de Santé et la mairie de Bordeaux vont installer à partir de vendredi, deux postes de dépistage gratuits du coronavirus dans les quartiers Grand-Parc et Chartrons, avec l'objectif de réaliser 100 à 200 tests par jour. Ces deux quartiers comptent 37 000 habitants et concentrent 53% des cas positifs de la ville, explique la municipalité. Pierre Hurmic le maire écologiste de Bordeaux a jugé la situation "préoccupante" ce mercredi matin au Palais Rohan.

Les habitants de Grand-Parc et des Chartrons vont recevoir par mail ou par la poste des bons pour aller se faire tester. Les deux postes de dépistage seront installés à l'école maternelle Condorcet et aux Halles aux Chartrons.

La mairie de Bordeaux va également mener une campagne de communication, avec des flyers distribués, pour inviter les Bordelais à respecter les gestes barrières.