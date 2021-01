Deux centres de vaccination en Sarthe pour les plus de 75 ans, les inscriptions débutent ce jeudi

Dès lundi prochain, le 18 janvier, deux centres de vaccination pour les plus de 75 ans vont ouvrir en Sarthe, au Mans et à Mamers. Les inscriptions en ligne commencent ce jeudi.

C'est la deuxième phase de la campagne vaccinale en Sarthe. Après les personnels soignants et les résidents d'Ehpad, dès lundi prochain, le 18 janvier, les plus de 75 ans vivant à domicile pourront se faire vacciner. Deux centres de vaccination ouvrent dans le département

Au Mans et à Mamers

Les premiers centres de vaccination vont ouvrir, dans un premier temps, au Mans et à Mamers. Les personnes âgées de plus de 75 ans qui souhaitent se faire vacciner peuvent s'inscrire dès ce jeudi. Il faut réserver son créneau horaire via le site internet Sante.fr. Les modalités pour se faire vacciner seront elles aussi disponibles en ligne, dès ce 14 janvier.

L'ARS Pays de la Loire précise par ailleurs que d'autres centres de vaccination ouvriront prochainement dans la Sarthe.