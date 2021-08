Coronavirus : 200 patients rappelés suite à une erreur au centre de vaccination de La Flèche

"C'est une erreur regrettable, mais sans conséquence grave", selon le médecin référent du centre de vaccination de La Flèche (Sarthe) : suite à une erreur commise lors de la matinée du 27 juillet, 200 patients ont dû être rappelés ces dernières semaines. Sept de ces patients ont en effet reçu une dose de vaccin sur-diluée, et donc potentiellement inefficace, indique le Dr Saïdi à France Bleu Maine, confirmant une information de Ouest-France. Des séances de rattrapage ont donc été organisées.

Un flacon dilué deux fois

Quand elle arrivent au centre de vaccination, les doses sont concentrées. Il faut alors diluer chaque flacon avec du sérum physiologique pour obtenir sept doses à injecter. Problème : ce matin-là, un flacon a été dilué deux fois. Aucun risque pour la santé, le sérum physiologique est totalement inoffensif. Mais il y avait donc un doute sur l'efficacité du produit.

"Notre traçabilité nous permet de savoir qu'il y a eu une erreur de dilution dans la matinée mais pas de savoir à qui ces doses ont été injectées", explique le Dr Saïdi. Il a donc fallu rappeler tout le monde pour deux séance de rattrapage. Sur les 200 personnes concernées, 140 se sont présentées pour un test afin de vérifier leur immunité.

Quatre des sept patients concernés ont été retrouvés et revaccinés avec une dose normale, et le protocole de dilution a été revu. L'injection des doses diluées n'a aucun effet sur la santé, insiste le médecin référent du centre, qui déplore "la gêne et le stress" causés aux patient. D'autant plus dans une campagne vaccinale fragilisée par la suspicion et la propagation de fausses nouvelles par les opposants à la vaccination.