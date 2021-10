Laura Poillet-Perez et Anne-Gaëlle Goubet, deux chercheuses franc-comtoises, ont été récompensées ce jeudi par l'Unesco et L'Oréal. Elles font partie des 35 lauréates du "Prix Jeunes talents France 2021 pour les femmes et la science".

Deux chercheuses franc-comtoises récompensées par l'Unesco et L'Oréal

Anne-Gaëlle Goubet (à gauche) et Laura Poillet-Perez (à droite) font partie des 35 lauréates du "Prix Jeunes talents France 2021 pour les femmes et la science"

Deux chercheuses Franc-Comtoises récompensées ce jeudi par l'Unesco et L'Oréal. Laura Poillet-Perez et Anne-Gaëlle Goubet font partie des 35 lauréates du "Prix Jeunes talents France 2021 pour les femmes et la science". Elles recevront une bourse de 15 000 à 20 000 euros pour financer leurs recherches.

"Une fierté et un honneur"

Anne-Gaëlle Goubet, Montbéliardaise et doctorante à l'Université Paris-Saclay cherche à traiter le cancer de la vessie grâce à l'immunothérapie. "Je suis vraiment passionnée par tout ce qui fait appel au système immunitaire", affirme-t-elle. À travers ses recherches, elle espère pouvoir améliorer la qualité de vie des patients, car la recherche a "d'autant plus d'importance quand elle a un impact direct sur la société et les patients."

Anne-Gaëlle Goubet, Montbéliardaise et doctorante à l'Université Paris-Saclay Copier

Laura Poillet-Perez, originaire d'Arcey, post-doctorante au centre de Recherche en cancérologie de Toulouse cherche à rendre les leucémies moins résistantes aux traitements. Recevoir ce prix était "une fierté et un honneur" pour elle. C'est, selon elle, une façon de "mettre en avant nos travaux et pouvoir être reconnues pour ce qu'on a fait en tant que scientifiques, et surtout en tant que femmes en science". Pour Laura Poillet-Perez, il reste des progrès à faire pour améliorer la visibilité des femmes scientifiques. "C'est un honneur pour moi de peut-être pouvoir inspirer d'autres jeunes filles", déclare-t-elle.