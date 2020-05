Deux chiens meurent de la maladie d'Aujeszky en Vaucluse

L'affaire est prise est sérieux par les autorités. Deux chiens sont morts de la maladie d'Aujeszky dans le Vaucluse. Les animaux ont été en contact avec un sanglier porteur de la maladie. Les propriétaires de chiens et les éleveurs de porcs sont appelés à la plus grande vigilance.

C'est une affaire sérieuse. Deux chiens de race Border Collie ont succombé fin avril dans le Vaucluse à la maladie d'Aujeszky après avoir été en contact, quelques jours avant l'apparition des symptômes, avec un sanglier dans le Luberon. Ils se sont contaminés en mordant l'animal.

Cette maladie, appelée aussi "pseudo rage", provoque une encéphalite mortelle à 100% chez les carnivores. Lorsqu'ils en sont atteints, les chiens deviennent apathiques, ils se grattent la face jusqu'à s'infliger d'importantes lésions avant de tomber dans le coma puis de mourir.

Ces deux décès confirment que "les sangliers présents dans le département sont pour certains porteurs de cette maladie", indique la préfecture de Vaucluse dans un communiqué publié ce jeudi. D'autres cas de contamination auraient été constatés dans la région ainsi que dans le reste de la France,

Quelles recommandations ?

Face à ce foyer, les autorités rappellent d'abord que l'homme n'est pas sensible à la maladie. Aucune contamination n'est possible par contact avec un chien malade ou par ingestion d'une viande issue d'un suidé malade (sanglier ou porc.)

Les éleveurs de porc sont invités à renforcer les mesures de séparation entre leurs animaux et les sangliers. Les propriétaires de chiens doivent veiller à éviter des contacts avec la faune sauvage et ils doivent exclure la viande crue (de porc et surtout de sanglier) de l'alimentation de leur animal.