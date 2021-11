Deux classes d'écoles primaires sont fermées ce lundi pour une semaine dans le Gard à cause de cas de Covid-19.

Coronavirus : deux classes fermées dans le Gard à cause de cas positifs

C'était déjà le cas en Lozère, et depuis ce lundi matin, c'est toute la France qui est concernée : le masque fait son retour dans toutes les écoles, pour faire face à un regain de l'épidémie de coronavirus. Et justement, deux classes gardoises sont fermées pour une durée de sept jours : une classe de CP-CE1 à Montfrin et une classe de CM2 à Redessan.

La France n'en fait pas encore partie, mais la situation sanitaire est considérée comme "très inquiétante" dans dix pays selon l'agence européenne chargée des maladies.

Les taux d'incidence ce lundi sont de 66 pour 100.000 habitants dans le Gard, et de 137 pour 100.000 habitants en Lozère.