Deux Clermontois déposent la marque "Eau thermale La Bourboule", le projet irrite le maire de la commune

Ces deux entrepreneurs clermontois, l'un pharmacien et l'autre issu du bâtiment, travaillent sur ce projet depuis 2019, quand ils se sont aperçus qu'aucune marque faisant référence aux eaux thermales de La Bourboule n'avait été déposée. Ils ont sauté sur l'occasion pour déposer les marques "Eaux thermales La Bourboule" et "Laboratoire dermatologique La Bourboule" auprès de l'institut national de la propriété industrielle (INPI).

L'idée était d'exploiter une gamme de produits dermatologiques en y ajoutant de l'eau thermale de la Bourboule réputée comme l'une des plus efficace dans le traitement des maladies de peau. Mais le projet risque bien de tomber à l'eau, car la municipalité, propriétaire des sources, s'oppose à sa réalisation et menace d'utiliser tous les recours juridiques possibles.

Pourtant, Leandro Mallet et Julien Teyrasse affirment avoir reçu un bon accueil lors de leur rencontre avec les élus, en particulier le maire ainsi que le directeur des thermes de La Bourboule, avant une soudaine volte-face qu'ils ne s'expliquent pas. "On nous a laissé entendre qu'on était bien parti pour avoir le marché, six mois après, nous avons reçu un courrier nous menaçant d'un procès si on ne cédait pas les marques à la mairie", explique le jeune pharmacien.

Le logo de la gamme de cosmétique que veulent créer Léandro Mallet et Julien Teyrasse est déjà prêt - Léandro Mallet

La mairie de La Bourboule souhaite diversifier son activité thermale

François Constantin, le maire de la cité thermale, explique au contraire qu'il a fait part de son désaccord avec ce projet dès leur première rencontre. "Ces messieurs avant de prendre contact avec nous ont déposé des marques que nous estimons être le bien commun des Bourbouliens et la propriété de la commune. Je considère que c'est un acte hostile ! Comment travailler avec des gens qui s'approprient des marques sans autorisation et sans informations préalable?"

Des contacts ont été pris, mais aucun contrat n'a été signé avec d'autres laboratoires, jure François Constantin qui souhaite diversifier les activités thermales de la station. Leandro Mallet en doute. "Lors de notre rencontre, on nous a expliqués que nous étions en balance avec le laboratoire Clermontois Noreva. Je pense qu'on a été naïfs, on s'est fait piquer l'idée. C'est vrai que Noreva a les reins sans doute plus solides que nous, mais qu'on nous le dise franchement!"

Déçus Leandro Mallet et Julien Teyrasse comptent pourtant aller jusqu'au bout de leur projet qu'ils jugent légitime dans la mesure où l'INPI a validé leur démarche et qu'ils sont donc désormais propriétaires des marques "Eau thermale La Bourboule" et " Laboratoire dermatologique La Bourboule". Les deux associés se disent même prêts à acheter une source d'eau thermale privée sur la commune pour contourner le veto de la municipalité.