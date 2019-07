Deux clubs d'astronomie de Dordogne vous invitent sur la lune ce vendredi soir, 50 ans après Neil Armstrong

50 ans après le premier pas de l'homme sur la lune, les clubs d'astronomie de Thiviers et St-Médard de Mussidan participent à l'opération "on the moon again" ce vendredi soir. Au programme : observation de la lune, et récit de l'exploit.

Dordogne, France

C'est le 21 juillet 1969 que Neil Armstrong a posé le pied sur la lune, avant de prononcer à 3h56 (heure française), la phrase devenue célèbre « Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité » (that's one small step for a man, one giant leap for mankind). Mais les clubs d'astronomie de toute la France ont choisi ce vendredi 12 juillet pour lancer leur invitation au grand public, pour une meilleur visibilité de la lune dans leurs télescopes. En Dordogne, le club Régulus de Thiviers et le club Astro24M à St-Médard de Mussidan vous invitent à 21h30 ce vendredi soir, pour observer la lune, et raconter l'histoire de la conquête spatiale.

Objectif : créer le dialogue entre ceux qui se souviennent de ce premier pas, et les jeunes qui sont nés après la conquête spatiale

Gérard Prédignac avait 14 ans quand les images de Buzz Aldrin sur la lune sont apparues sur le téléviseur noir et blanc de ses grands-parents. Aujourd'hui, le président du club Régulus à Thiviers est heureux de mettre les télescopes du club à la disposition du public. Il espère pouvoir montrer le site d'alunissage (... et pas d’atterrissage) d'Apolo 11. Il espère créer le dialogue entre ceux qui ont eu la chance de vivre cet événement en direct, et une génération qui est née après la conquête spatiale.

à Thiviers, le club Régulus a fixé le rendez-vous à 21h30 (précises) devant la mairie, pour se rendre à l'observatoire de Nantheuil (ou directement sur place pour ceux qui connaissent le site). Une petite dizaine de télescopes seront déployés.

à St-Médard de Mussidan, le club Astro24M attend le public à 21h30 au centre du bourg.