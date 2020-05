Deux "clusters" dans la région : l'ARS Bourgogne Franche-Comté et Santé Publique France pas d'accord

Où se trouvent les deux "clusters" de Bourgogne Franche-Comté évoqué ce matin par le ministre de la Santé ? Dans un entretien au Journal du Dimanche, Olivier Véran a fait savoir que 25 foyers épidémiques de coronavirus avaient été identifiés sur le territoire depuis le début du déconfinement. Deux se trouveraient dans notre région selon Santé publique France. Ce dimanche après-midi, l'ARS de Bourgogne Franche-Comté botte en touche.

Dans un mail envoyé aux différentes rédactions, elle revient tout d'abord sur la notion de cluster. " Le terme de cluster désigne la survenue de plusieurs cas dans une même unité de temps et de lieu et recouvre une très large diversité de situations. "

Quant à la question de savoir où se trouve ces clusters dévoilés par Santé Publique France, l'Agence Régionale de Santé n'en sait rien.

" Il est donc difficile de dire ce qui a pu conduire Santé Publique France à recenser 2 clusters dans notre région. L’ARS assure actuellement le traitement d’une quarantaine de situations en collectivité ou impliquant potentiellement plus de 10 personnes dans la région, avec des cas avérés ou parfois de simples suspicions de cas. On trouve ce type de situations dans tous les départements, pour certaines antérieures au 11 mai : elles concernent essentiellement des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, des établissements scolaires, ou encore des lieux d’hébergement à caractère social.A chaque fois, la stratégie consiste à identifier, tester et isoler les personnes infectées ou susceptibles de l’être afin d’interrompre les chaines de transmission du virus à partir de ces situations."