Deux collectifs isérois confectionnent 8000 visières de protection

Ce sont des particuliers, et ils habitent région grenobloise et le Pays Voironnais. Une grosse centaine de bénévoles dont beaucoup possèdent ou ont accès à une imprimante 3D, s’est mis au travail il y a trois semaines pour confectionner des visières de protection dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Toutes ces bonnes volontés - dont la liste est aussi longue qu’une bobine de PLA - se sont fédérées en collectifs, formant eux-même un réseau national baptisé « Visière solidaire ». Le « PLA » c’est la bobine de fil qui sert à alimenter les imprimantes 3D. Depuis le début du confinement, 6200 visières ont été produites et livrées par les bénévoles de l’agglo grenobloise, 1.900 par leurs homologues du Pays Voironnais.

Appel aux dons

Impression, découpe du plastique, confection des serre-têtes, assemblage, à Biviers par exemple, dans le Grésivaudan, le « Bidulab » produit 45 visières par jour. Certaines opérations de découpe sont réalisées à la Maison pour Tous, siège de l’association, le reste est fait à la maison par les bénévoles. Le Bidulab a bénéficié de dons d’industriels pour les matériaux. Mais les différents collectifs ont aussi beaucoup compté jusqu’à présent sur l’investissement personnel, souvent pécuniaire, de leurs membres. « On a besoin de matières premières, actuellement c’est ce qui bloque » note Philippe, coordinateur pour la région grenobloise. Le réseau des « Visières solidaires » lance un appel aux dons, notamment de feuilles plastiques et d’élastiques. On peut aussi les soutenir financièrement.

Les visières, qui ne remplacent pas les masques FFP2 soulignent les collectifs, sont distribuées gratuitement en priorité aux membres du corps médical, puis ensuite aux professions en contact avec le public - forces de l’ordre, commerces, etc.