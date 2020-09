Deux crèches clermontoises fermées après la découverte de deux cas de Covid

Une petite affichette est installée à l'entrée de la crèche pour informer les parents que la crèche est fermée. Ce sont les crèches Lagarlaye et Barbecot (en partie) qui sont concernées. Les parents ont été prévenus pendant le week-end que leurs enfants ne pourraient pas être accueillis ce lundi et ont reçu un courrier du maire de Clermont-Ferrand pour leur expliquer la situation.

L'alerte remonte à la fin de la semaine passée. Deux agents qui travaillent dans ces crèches ont été dépistés positifs au coronavirus. Le protocole sanitaire prévu dans ce genre de situation a été mis en place, en lien avec l'Agence Régionale de Santé.

A Lagarlaye, les six agents de cette petite crèche ont été placés en quatorzaine. La crèche a une capacité de quinze places, ce qui veut dire qu'elle accueille au total plus d'enfants puisque certains ne viennent qu'un jour ou deux par semaine.

A Barbecot, c'est une des sections de cette grande et récente crèche qui est concernée et non pas l'ensemble de la crèche. Elle peut accueillir 90 enfants, 60 en crèche et 30 en multi-accueil. Là aussi, une partie des agents a été placé en quatorzaine.