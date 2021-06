Puy-de-Dôme : deux créneaux nocturnes de vaccination ouverts à la Grande Halle d'Auvergne

Le centre de vaccination de grande capacité ouvre ses portes jusqu'à 21h30 ce mardi à Cournon-d'Auvergne. Ce sera aussi le cas jeudi 10 juin où il sera possible de se faire gratuitement dans l'après-midi.

Dans le Puy-de-Dôme, 298.464 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 140.972 personnes sont complètement vaccinées. Le centre de vaccination de la grande halle Auvergne-Rhône-Alpes y a grandement contribué mais sa capacité va encore être optimisée cette semaine à Cournon-d’Auvergne.

De nouveaux rendez-vous sont disponibles et des nouvelles modalités d’ouverture sont mises en place. Le vaccinodrome puydômois propose aux volontaires à la vaccination deux ouvertures dites "nocturnes" :

Mardi 8 juin, ouverture jusqu’à 21h30 (au lieu de 18h30)

Jeudi 10 juin, ouverture jusqu’à 21h30 (au lieu de 18h30)

Outre ces deux créneaux nocturnes, la grande halle organisera un accueil à la vaccination sans rendez-vous le jeudi 10 juin, à partir de 12 heures jusqu’à 16 heures. Pour rappel, depuis le lundi 31 mai, la vaccination est ouverte à tous les Français de plus de 18 ans. Les créneaux de réservation restent ouverts sur la plateforme Doctolib.

Comme annoncé par les autorités sanitaires, le délai entre la première et la seconde injection des vaccins Pfizer et Moderna peut être élargi. Le second rendez-vous peut désormais être pris entre 35 à 49 jours après le premier.

Cet espacement permet une plus grande souplesse pour la prise des rendez-vous et facilite l’accès à la vaccination pendant la période des congés.

Enfin, les personnes ayant déjà été infectées par le virus n’ont besoin que d’une seule dose de vaccin pour être protégées.