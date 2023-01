Deux députés Ornais défendent un projet de loi pour lutter contre les déserts médicaux

Il y a d'abord le constat : un département comme l'Orne compte aujourd'hui 155 médecins généralistes contre plus de 200 il y a encore huit ans. D'après les projections de l'Organisation Mondiale de la Santé, il en faudrait 280 pour que la couverture soit optimale. Actuellement, 15% des Ornaises et Ornais n'ont pas de médecins traitants, faut de pouvoir en trouver un. Et la situation va s'aggraver dans les années à venir si rien n'est fait quand on sait que la moitié des généralistes ont plus de soixante ans dans le département.

Dans l'Orne, les députés Chantal Jourdan (PS) et Jérôme Nury (LR) sont cosignataires du projet de loi © Radio France - Philippe Thomas

"Si on ne fait rien demain, on ne parlera plus de déserts médicaux mais de déserts tout court" explique le député de la troisième circonscription de l'Orne, le LR Jérôme Nury pour qui "tout a été essayé jusqu'à présent", par le département notamment, mais qu'on ne peut plus se contenter de "cosmétique."

"Ce n'est pas courant quand on est de droite de parler de coercition pour l'installation des médecins" (Jérôme Nury)

Parmi les mesures contenues ans le projet de loi, l'une - au moins - devrait faire parler : il s'agit d'interdire aux médecins généralistes, spécialistes ou chirurgiens-dentistes de ne plus pouvoir s'installer dans une zone surdotée tant qu'il n'y a pas un départ (retraite ou autre). Les installations devraient alors êtes validées par l'Agence Régionale de Santé. "Ce que nous proposons pour l'instant c'est seulement une régulation, prévient Chantal Jourdan. On avait bien pensé à la coercition, mais il fallait qu'on arrive à quelque chose de négocié" avec les cing groupes politiques représentés dans la signature de ce projet de loi. Jérôme Nury va même plus loin : "ce n'est pas courant quand on est de droite de parler de coercition pour l'installation des médecins. Mais moi, j'en avais fait un des un des principaux thèmes de ma campagne législative en juin dernier. A un moment donné, il faut dire à un médecin qui sort de ses études qu'il doit trois ans, de quatre ou cinq ans au pays et qu'il doit s'installer durant quelques temps dans des territoires ruraux."

Une réunion prévue à Alençon le 13 mars prochain

Cette mesure ne doit pas cacher de nombreuses autres propositions : parmi celles-ci, le fait de s'appuyer sur les autres professionnels de santé. Le projet de loi prévoit d'élargir les compétences des infirmiers et infirmières en pratique avancée, en permettant aux patients de s'adresser directement à ces professionnels sans passer par les médecins.

Des mesures sont également proposées pour faciliter l'accès aux études de médecine avec des bourses dès le début de la première année (et non à l'issue de celle-ci). Il s'agit également d'inciter les jeunes des milieux ruraux à choisir cette filière quand ils sont aujourd'hui sous-représentés. Le projet de loi prévoit aussi de favoriser l'accès à l'exercice libéral aux praticiens hors Union Européenne. Et la liste est loin d'être exhaustive.

Le projet de loi devrait être déposé dans les jours à venir et, si tout va bien, être examiné d'ici l'été. En attendant, les députés signataires vont organiser des réunions partout en France au début du printemps pour mobiliser le public. A Alençon, une réunion est prévue le lundi 13 mars à 18h30 salle Baudelaire.